20 декабря, 17:28 • 15495 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 34238 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 35724 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 26320 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 25465 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 30330 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 33947 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26080 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25245 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20530 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Минус 1130 солдат и 116 БпЛА: Генштаб уточнил потери врага за сутки

Киев • УНН

 • 402 просмотра

За сутки 20 декабря российские войска потеряли 1130 солдат и 116 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.25 составляют 1196740 человек.

Минус 1130 солдат и 116 БпЛА: Генштаб уточнил потери врага за сутки

За сутки 20 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1130 солдат и 116 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1196740 (+1130) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11435 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23770 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 35298 (+11)
          • РСЗО ‒ 1575 (0)
            • средства ПВО ‒ 1263 (0)
              • самолетов ‒ 432 (+1)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 92604 (+116)
                    • крылатые ракеты ‒ 4073 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 70789 (+68)
                            • специальная техника ‒ 4029 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.

                              ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны19.12.25, 14:21 • 3288 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

