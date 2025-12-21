Минус 1130 солдат и 116 БпЛА: Генштаб уточнил потери врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 20 декабря российские войска потеряли 1130 солдат и 116 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.25 составляют 1196740 человек.
За сутки 20 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1130 солдат и 116 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1196740 (+1130) человек ликвидировано
- танков ‒ 11435 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23770 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 35298 (+11)
- РСЗО ‒ 1575 (0)
- средства ПВО ‒ 1263 (0)
- самолетов ‒ 432 (+1)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 92604 (+116)
- крылатые ракеты ‒ 4073 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 70789 (+68)
- специальная техника ‒ 4029 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия нарастила войска до 710 тысяч человек для стратегического наступления в Украине.
