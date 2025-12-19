ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны

Риторика главы кремля владимира путина показывает, что кремль не ищет компромисса: россия продолжает затягивать время и перекладывать ответственность за отсутствие мира на Украину, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО в пятницу, пишет УНН.

Заявления владимира путина во время "прямой линии" в очередной раз демонстрируют: россия не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны - проанализировали очередное выступление путина в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Детали

Как отметили в ЦПД, "хоть путин заявляет о "готовности к диалогу", но сразу же привязывает его к озвученным летом 2024 года условиям, которые неприемлемы для Украины".

"Параллельно кремль снова транслирует военную риторику. путин подробно перечисляет якобы "успехи" российских войск, заявляет о захвате населенных пунктов, "окружении" подразделений ВСУ и обещает дальнейшее продвижение. На этом фоне цинично звучат заявления об "отсутствии готовности Украины" обсуждать мир", - указали в ЦПД.

"Именно Украина последовательно декларирует открытость к различным форматам переговоров, работает с партнерами над параметрами будущего мирного урегулирования и настаивает на международном праве как основе любых договоренностей", - подчеркнули в ЦПД.

Риторика путина показывает, что кремль не ищет компромисса. россия продолжает затягивать время и перекладывать ответственность за отсутствие мира на Украину. - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, в свою очередь, отметил, что "пропагандисты путина получили задачу во что бы то ни стало массово врать, что "Зеленского не было в Купянске" и город под контролем рф".

"Это невероятно смешно, потому что эти идиоты используют AI Sora и даже не удаляют водяной знак. Создают ложь с использованием ИИ, чтобы "показать искусственные съемки", но максимально бездарно", - написал Коваленко, подчеркнув: "Конечно же, Президент Украины был в Купянске".

"По состоянию на сегодня, Силы обороны Украины контролируют более 90% города и продолжают уничтожение россиян, которые там еще остались", - указал он.

"путин, как верхушка ипсо рф, лично лжет, но почему-то боится показаться где-то поблизости фронта. Это все битва за западное инфополе. россия не имеет стратегических побед, но лжет американцам, что имеет. Сейчас Украина выигрывает эту информационную дуэль", - подчеркнул Коваленко.

В Центре стратегических коммуникаций при Минкульте, анализируя выступление путина, указали, что "россия "зеркалит" собственные преступления".

"кремлевский диктатор путин обвинил украинскую армию в преступлениях против гражданского населения и заявил: "Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину". Это классическое "отзеркаливание", ведь именно россия ответственна за системные военные преступления в Украине. Буча, Ирпень, Изюм, Ягодное, Херсон - лишь часть городов и сел, где оккупанты пытали, насиловали и убивали мирных людей, уничтожали их жилье. Есть многочисленные расследования правозащитников, которые подтверждают ответственность рф за военные преступления и нарушения международного гуманитарного права", - подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций при Минкульте, указав: "Обвинение Украины в "преступлениях против гражданских" – это лишь попытка кремля оправдать собственные действия и отвлечь внимание от реальной ответственности".