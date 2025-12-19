ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны

$42.340.00
49.590.04
ukenru
Эксклюзив
11:39 • 2938 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
09:00 • 17206 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 18719 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 18747 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 22399 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 24551 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 20560 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 18892 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 21782 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 31009 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.1м/с
84%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мирные переговоры: стало известно, кого Путин отправит в Майами19 декабря, 03:02 • 14742 просмотра
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 20051 просмотра
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 6582 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 11630 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 4924 просмотра
публикации
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 2938 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 4966 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 17206 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 45699 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 35766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Костин
Марк Рютте
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Одесса
Одесская область
Соединённые Штаты
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 54054 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 36303 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 34992 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 41439 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 46475 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО проанализировал выступление путина, отметив, что россия не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны.

ЦПД СНБО: заявления путина демонстрируют - рф не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны

Риторика главы кремля владимира путина показывает, что кремль не ищет компромисса: россия продолжает затягивать время и перекладывать ответственность за отсутствие мира на Украину, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО в пятницу, пишет УНН.

Заявления владимира путина во время "прямой линии" в очередной раз демонстрируют: россия не заинтересована в реальном мирном урегулировании войны

- проанализировали очередное выступление путина в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Детали

Как отметили в ЦПД, "хоть путин заявляет о "готовности к диалогу", но сразу же привязывает его к озвученным летом 2024 года условиям, которые неприемлемы для Украины".

"Параллельно кремль снова транслирует военную риторику. путин подробно перечисляет якобы "успехи" российских войск, заявляет о захвате населенных пунктов, "окружении" подразделений ВСУ и обещает дальнейшее продвижение. На этом фоне цинично звучат заявления об "отсутствии готовности Украины" обсуждать мир", - указали в ЦПД.

"Именно Украина последовательно декларирует открытость к различным форматам переговоров, работает с партнерами над параметрами будущего мирного урегулирования и настаивает на международном праве как основе любых договоренностей", - подчеркнули в ЦПД.

Риторика путина показывает, что кремль не ищет компромисса. россия продолжает затягивать время и перекладывать ответственность за отсутствие мира на Украину.

- подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, в свою очередь, отметил, что "пропагандисты путина получили задачу во что бы то ни стало массово врать, что "Зеленского не было в Купянске" и город под контролем рф".

"Это невероятно смешно, потому что эти идиоты используют AI Sora и даже не удаляют водяной знак. Создают ложь с использованием ИИ, чтобы "показать искусственные съемки", но максимально бездарно", - написал Коваленко, подчеркнув: "Конечно же, Президент Украины был в Купянске".

"По состоянию на сегодня, Силы обороны Украины контролируют более 90% города и продолжают уничтожение россиян, которые там еще остались", - указал он.

"путин, как верхушка ипсо рф, лично лжет, но почему-то боится показаться где-то поблизости фронта. Это все битва за западное инфополе. россия не имеет стратегических побед, но лжет американцам, что имеет. Сейчас Украина выигрывает эту информационную дуэль", - подчеркнул Коваленко.

"Поставило точку, что путин снова лжет": Зеленский раскрыл влияние своего обращения из Купянска на переговоры с партнерами18.12.25, 11:06 • 2418 просмотров

В Центре стратегических коммуникаций при Минкульте, анализируя выступление путина, указали, что "россия "зеркалит" собственные преступления".

"кремлевский диктатор путин обвинил украинскую армию в преступлениях против гражданского населения и заявил: "Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину". Это классическое "отзеркаливание", ведь именно россия ответственна за системные военные преступления в Украине. Буча, Ирпень, Изюм, Ягодное, Херсон - лишь часть городов и сел, где оккупанты пытали, насиловали и убивали мирных людей, уничтожали их жилье. Есть многочисленные расследования правозащитников, которые подтверждают ответственность рф за военные преступления и нарушения международного гуманитарного права", - подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций при Минкульте, указав: "Обвинение Украины в "преступлениях против гражданских" – это лишь попытка кремля оправдать собственные действия и отвлечь внимание от реальной ответственности".

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина