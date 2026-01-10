Иранские медики сообщают о переполненных больницах на фоне продолжающихся протестов - BBC

В то время как протесты в Иране продолжаются, а иранские власти выпустили скоординированные предупреждения протестующим, врач и фельдшер из двух больниц сообщили ВВС, что их учреждения переполнены пострадавшими, передает УНН.

Детали

Один врач сказал, что офтальмологическая больница в Тегеране перешла в кризисный режим, а ВВС также получила сообщение от фельдшера из другой больницы, в котором говорилось, что у них недостаточно хирургов, чтобы справиться с наплывом пациентов.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран находится в "большой беде", и предупредил: "Лучше не начинайте стрелять, потому что мы тоже начнем стрелять".

Иран в письме в Совет Безопасности ООН обвинил США в превращении протестов в то, что он назвал "насильственными подрывными действиями и повсеместным вандализмом".

Тем временем международные лидеры призвали к защите права на мирный протест.

Лидеры Франции, Великобритании и Германии "решительно осуждают" убийство протестующих в Иране

Антиправительственные протесты, продолжавшиеся в пятницу, прошли в десятках городов, при этом две правозащитные организации сообщили, что погибло по меньшей мере 50 протестующих.

BBC и большинству других международных новостных организаций запрещено освещать события внутри Ирана, а с вечера четверга в стране практически полностью отсутствует интернет, что затрудняет получение и проверку информации.