Лидеры Франции, Великобритании и Германии "решительно осуждают" убийство протестующих в Иране

08:55 • 3454 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 6124 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 5916 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 11770 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 20506 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 40151 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 35280 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 34810 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 28692 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22624 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная силаPhoto10 января, 01:01 • 10293 просмотра
Trafigura загрузит первое судно с венесуэльской нефтью на следующей неделе10 января, 03:01 • 5052 просмотра
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10 января, 04:40 • 12090 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона05:29 • 25494 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 7744 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 24545 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 70712 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 98263 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 71018 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 92655 просмотра
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Музыкант
Олег Кипер
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Франция
Днепр
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 63796 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 65930 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 86978 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 105208 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 145639 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Отопление

Лидеры Франции, Великобритании и Германии "решительно осуждают" убийство протестующих в Иране

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Премьер Британии, лидеры Германии и Франции осудили убийство протестующих в Иране. Они призвали иранские власти к сдержанности и соблюдению прав граждан.

Лидеры Франции, Великобритании и Германии "решительно осуждают" убийство протестующих в Иране

Поскольку США усиливают давление на правительство Ирана, премьер Британии Кир Стармер также выступил с совместным заявлением с лидерами Германии и Франции прошлой ночью, в котором решительно осуждается убийство протестующих в Иране, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В заявлении говорится, что три страны "решительно осуждают" убийство протестующих в Иране и "глубоко обеспокоены" сообщениями о насилии со стороны иранских сил безопасности.

В заявлении добавляется: "Мы призываем иранские власти проявить сдержанность, воздержаться от насилия и поддерживать основные права граждан Ирана".

Великобритания, Франция и Германия образуют Е3, неформальную группу, которая изначально возникла в результате переговоров по ядерной программе Ирана в начале 2000-х годов.

Она остается важным инструментом для выражения европейских интересов в делах Ближнего Востока.

Рубио выразил поддержку США "храброму народу Ирана" на фоне протестов10.01.26, 12:21 • 478 просмотров

Напомним

В Иране тринадцатые сутки не утихают массовые антиправительственные протесты, вызванные экономическим кризисом и недовольством теократическим режимом. По данным правозащитной организации Iran Human Rights, в результате жесткого подавления демонстраций погиб по меньшей мере 51 человек. Среди жертв идентифицировано девять несовершеннолетних.

Антонина Туманова

