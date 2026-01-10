Лидеры Франции, Великобритании и Германии "решительно осуждают" убийство протестующих в Иране

Поскольку США усиливают давление на правительство Ирана, премьер Британии Кир Стармер также выступил с совместным заявлением с лидерами Германии и Франции прошлой ночью, в котором решительно осуждается убийство протестующих в Иране, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В заявлении говорится, что три страны "решительно осуждают" убийство протестующих в Иране и "глубоко обеспокоены" сообщениями о насилии со стороны иранских сил безопасности.

В заявлении добавляется: "Мы призываем иранские власти проявить сдержанность, воздержаться от насилия и поддерживать основные права граждан Ирана".

Великобритания, Франция и Германия образуют Е3, неформальную группу, которая изначально возникла в результате переговоров по ядерной программе Ирана в начале 2000-х годов.

Она остается важным инструментом для выражения европейских интересов в делах Ближнего Востока.

Рубио выразил поддержку США "храброму народу Ирана" на фоне протестов

Напомним

В Иране тринадцатые сутки не утихают массовые антиправительственные протесты, вызванные экономическим кризисом и недовольством теократическим режимом. По данным правозащитной организации Iran Human Rights, в результате жесткого подавления демонстраций погиб по меньшей мере 51 человек. Среди жертв идентифицировано девять несовершеннолетних.