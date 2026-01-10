Лідери Франції, Британії та Німеччини "рішуче засуджують" вбивство протестувальників в Ірані

Оскільки США посилюють тиск на уряд Ірану, прем'єр Британії Кір Стармер також виступив у спільній заяві з лідерами Німеччини та Франції минулої ночі, в якій рішуче засуджується вбивство протестувальників в Ірані, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

У заяві йдеться, що три країни "рішуче засуджують" вбивство протестувальників в Ірані та "глибоко стурбовані" повідомленнями про насильство з боку іранських сил безпеки.

У заяві додається: "Ми закликаємо іранську владу проявити стриманість, утриматися від насильства та підтримувати основні права громадян Ірану".

Велика Британія, Франція та Німеччина утворюють Є3, неформальну групу, яка спочатку виникла в результаті переговорів щодо ядерної програми Ірану на початку 2000-х років.

Вона залишається важливим інструментом для вираження європейських інтересів у справах Близького Сходу.

Нагадаємо

В Ірані тринадцяту добу не вщухають масові антиурядові протести, спричинені економічною кризою та невдоволенням теократичним режимом. За даними правозахисної організації Iran Human Rights, унаслідок жорсткого придушення демонстрацій загинула щонайменше 51 особа. Серед жертв ідентифіковано дев'ятьох неповнолітніх.