"Поставило точку, что путин снова лжет": Зеленский раскрыл влияние своего обращения из Купянска на переговоры с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его обращение из Купянска поставило точку, что глава кремля владимир путин снова лжет об оккупированных новых территориях, и повлияло на разговоры с американцами и европейцами, о чем сообщил журналистам, пишет УНН.

Очень повлияло и на американцев, и на европейцев. Все это высоко оценили, и наших воинов, что они держат Купянск. И то, что я был там лично, это поставило точку, что путин снова лжет об оккупированных новых территориях. Это повлияло на мои разговоры с американцами, это очень сильно повлияло на разговоры с европейцами. Мне кажется, что также очень важно, что я хотел лично в такой день наградить наших воинов