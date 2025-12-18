"Поставило точку, что путин снова лжет": Зеленский раскрыл влияние своего обращения из Купянска на переговоры с партнерами

$42.340.15
Эксклюзив
13:04 • 1378 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 4048 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
11:31 • 6370 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 10339 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 11579 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 19774 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 29383 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 40227 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 56058 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 53205 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Популярные новости
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации
Туман и до +6 тепла днем: какой будет погода в Украине 18 декабря
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшие
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтении
публикации
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 3936 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 49942 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 48115 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 44314 просмотра
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 7160 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
"Поставило точку, что путин снова лжет": Зеленский раскрыл влияние своего обращения из Купянска на переговоры с партнерами

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

Президент Зеленский заявил, что его обращение из Купянска повлияло на разговоры с американцами и европейцами. Он отметил, что личное присутствие в городе опровергло заявления Путина об оккупации новых территорий.

"Поставило точку, что путин снова лжет": Зеленский раскрыл влияние своего обращения из Купянска на переговоры с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его обращение из Купянска поставило точку, что глава кремля владимир путин снова лжет об оккупированных новых территориях, и повлияло на разговоры с американцами и европейцами, о чем сообщил журналистам, пишет УНН.

Очень повлияло и на американцев, и на европейцев. Все это высоко оценили, и наших воинов, что они держат Купянск. И то, что я был там лично, это поставило точку, что путин снова лжет об оккупированных новых территориях. Это повлияло на мои разговоры с американцами, это очень сильно повлияло на разговоры с европейцами. Мне кажется, что также очень важно, что я хотел лично в такой день наградить наших воинов

- ответил Зеленский на вопрос, видели ли партнеры его обращение из Купянска и поняли ли, что путин лжет о текущей ситуации, повлияло ли оно как-то на переговоры.

Зеленский приехал в Купянск18.11.24, 18:13 • 34787 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Купянск