"Поставило точку, что путин снова лжет": Зеленский раскрыл влияние своего обращения из Купянска на переговоры с партнерами
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что его обращение из Купянска повлияло на разговоры с американцами и европейцами. Он отметил, что личное присутствие в городе опровергло заявления Путина об оккупации новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его обращение из Купянска поставило точку, что глава кремля владимир путин снова лжет об оккупированных новых территориях, и повлияло на разговоры с американцами и европейцами, о чем сообщил журналистам, пишет УНН.
Очень повлияло и на американцев, и на европейцев. Все это высоко оценили, и наших воинов, что они держат Купянск. И то, что я был там лично, это поставило точку, что путин снова лжет об оккупированных новых территориях. Это повлияло на мои разговоры с американцами, это очень сильно повлияло на разговоры с европейцами. Мне кажется, что также очень важно, что я хотел лично в такой день наградить наших воинов
