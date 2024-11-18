Зеленский приехал в Купянск
Киев • УНН
Президент Украины посетил военные позиции в Купянске и Покровске, где поздравил военных с Днем сержанта. Зеленский заслушал доклады командиров по ситуации с безопасностью и наградил отмеченных в боях воинов.
Президент Владимир Зеленский приехал в Купянск. Перед этим он был в Покровске, передает УНН.
«Сегодня - на фронте. Сейчас - Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек - наших воинов - с Днем сержанта. Сержанты - именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и вообще наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии - это люди, которые служат, служат преданно, стойко», - заявил Зеленский.
Он сегодня отметил государственными наградами лучших воинов - тех, кто проявил себя в боях.
«Заслушал доклады наших командиров. Также - доклады по ситуации с безопасностью, социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях. Держим наши позиции! Спасибо воинам», - заявил Зеленский.
Дополнение
15 ноября командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сообщал, что русских в Купянске левобережном нет. Ситуация очень сложная, но контролируемая Силами обороны.