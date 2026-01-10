Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов

$42.990.00
10 января, 11:45 • 12937 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 24103 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 25006 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 23122 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 23196 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 30381 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 53370 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38603 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 37948 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30788 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Протесты в Иране: 100 человек арестованы в провинции Тегеран10 января, 12:57 • 5448 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 11553 просмотра
Южная Корея отрицает нарушение воздушного пространства КНДР дронами10 января, 13:41 • 4498 просмотра
Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10 января, 14:17 • 10291 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 5122 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 34500 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 81892 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 108589 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 80138 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:48 • 101251 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Премьер Венгрии Виктор Орбан отложил объявление кандидата от партии «Фидес» до февраля, несмотря на падение рейтингов. Социологические опросы впервые за 15 лет фиксируют отставание «Фидес» от оппозиции.

Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что правящая партия "Фидес" назовет своего кандидата на пост главы правительства только в феврале. Во время партийного съезда в Будапеште было представлено 106 кандидатов в депутаты парламента, однако лидер избирательного списка будет определен до 20 февраля. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Решение отложить объявление принято в условиях, когда социологические опросы впервые за 15 лет фиксируют отставание "Фидес" от оппозиции.

Несмотря на падение рейтингов, Виктор Орбан выразил готовность возглавить правительство на следующий срок.

Я готов к этой работе даже после 20 лет премьерства

- подчеркнул политик, назвав себя "безопасным выбором" для стабильности Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Орбан: "2026 год может быть последним для мира в Европе"

В поддержку Орбана выступили иностранные лидеры, в частности премьер-министр Италии Джорджия Мелони и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, которые прислали видеообращения. Также солидарность с венгерским премьером выразили представители европейских правых сил Марин Ле Пен и Алиса Вайдель.

Рост оппозиции и дата выборов

Главным соперником действующей власти стал бывший соратник Орбана Петер Мадьяр. Его партия "Тиса" сейчас опережает "Фидес" в большинстве опросов, аккумулируя голоса недовольных коррупцией и экономической стагнацией избирателей. На популярность оппозиции также влияет кризис стоимости жизни в стране.

Ожидается, что президент Венгрии официально назначит дату парламентских выборов позднее в этом месяце. Наиболее вероятной датой проведения голосования называют 12 апреля 2026 года. 

Венгрия не выйдет из ЕС, он развалится сам - Орбан

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Марин Ле Пен
Израиль
Джорджия Мелони
Bloomberg L.P.
Италия
Биньямин Нетаньяху
Венгрия
Будапешт