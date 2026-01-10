Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов
Премьер Венгрии Виктор Орбан отложил объявление кандидата от партии «Фидес» до февраля, несмотря на падение рейтингов. Социологические опросы впервые за 15 лет фиксируют отставание «Фидес» от оппозиции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что правящая партия "Фидес" назовет своего кандидата на пост главы правительства только в феврале. Во время партийного съезда в Будапеште было представлено 106 кандидатов в депутаты парламента, однако лидер избирательного списка будет определен до 20 февраля. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Решение отложить объявление принято в условиях, когда социологические опросы впервые за 15 лет фиксируют отставание "Фидес" от оппозиции.
Несмотря на падение рейтингов, Виктор Орбан выразил готовность возглавить правительство на следующий срок.
Я готов к этой работе даже после 20 лет премьерства
В поддержку Орбана выступили иностранные лидеры, в частности премьер-министр Италии Джорджия Мелони и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, которые прислали видеообращения. Также солидарность с венгерским премьером выразили представители европейских правых сил Марин Ле Пен и Алиса Вайдель.
Рост оппозиции и дата выборов
Главным соперником действующей власти стал бывший соратник Орбана Петер Мадьяр. Его партия "Тиса" сейчас опережает "Фидес" в большинстве опросов, аккумулируя голоса недовольных коррупцией и экономической стагнацией избирателей. На популярность оппозиции также влияет кризис стоимости жизни в стране.
Ожидается, что президент Венгрии официально назначит дату парламентских выборов позднее в этом месяце. Наиболее вероятной датой проведения голосования называют 12 апреля 2026 года.
