Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, что правящая партия "Фидес" назовет своего кандидата на пост главы правительства только в феврале. Во время партийного съезда в Будапеште было представлено 106 кандидатов в депутаты парламента, однако лидер избирательного списка будет определен до 20 февраля. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Решение отложить объявление принято в условиях, когда социологические опросы впервые за 15 лет фиксируют отставание "Фидес" от оппозиции.

Несмотря на падение рейтингов, Виктор Орбан выразил готовность возглавить правительство на следующий срок.

Я готов к этой работе даже после 20 лет премьерства