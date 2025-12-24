$42.100.05
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Премьер-министр Венгрии Орбан: "2026 год может быть последним для мира в Европе"

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Венгерский премьер-министр считает, что Брюссель якобы "не хочет мира между россией и Украиной".

Премьер-министр Венгрии Орбан: "2026 год может быть последним для мира в Европе"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что 2026 год может стать последним для "мира в Европе". Об этом он заявил в интервью проправительственной газете "Magyar Nemzet" ("Венгерская нация" - ред), передает УНН.

Подробности

По словам Орбана, с момента "последней крупной войны" в Европе прошло более 80 лет. Речь идет о Второй мировой, завершившейся в 1945 году.

Долгое время ядерное оружие массового уничтожения сдерживало народы континента от войны. Все считали, что европейский конфликт неизбежно перерастет в ядерную мировую войну. Этот страх действовал на протяжении 80 лет. Однако теперь появляется совершенно новый мир

- заявил Орбан.

Он добавил, что якобы благодаря ему во время недавней встречи в Брюсселе "удалось замедлить темпы приближения войны". Речь идет о принятии 19 декабря решения о финансировании Украины на 90 млрд евро в течение двух лет. Против этого решения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Орбан также заявил, что Брюссель якобы "не хочет мира между россией и Украиной".

Сегодня в Европе есть два лагеря: сторонники войны и сторонники мира. Сейчас преимущество имеют провоенные силы. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира

- заявил премьер-министр Венгрии.

90 млрд евро от ЕС для Украины: процесс принятия решения не был легким - Euronews23.12.2025, 17:16 • 3204 просмотра

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Роберт Фицо
Брюссель
Европа
Венгрия
Украина