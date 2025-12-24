Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что 2026 год может стать последним для "мира в Европе". Об этом он заявил в интервью проправительственной газете "Magyar Nemzet" ("Венгерская нация" - ред), передает УНН.

По словам Орбана, с момента "последней крупной войны" в Европе прошло более 80 лет. Речь идет о Второй мировой, завершившейся в 1945 году.

Долгое время ядерное оружие массового уничтожения сдерживало народы континента от войны. Все считали, что европейский конфликт неизбежно перерастет в ядерную мировую войну. Этот страх действовал на протяжении 80 лет. Однако теперь появляется совершенно новый мир

Он добавил, что якобы благодаря ему во время недавней встречи в Брюсселе "удалось замедлить темпы приближения войны". Речь идет о принятии 19 декабря решения о финансировании Украины на 90 млрд евро в течение двух лет. Против этого решения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Орбан также заявил, что Брюссель якобы "не хочет мира между россией и Украиной".

Сегодня в Европе есть два лагеря: сторонники войны и сторонники мира. Сейчас преимущество имеют провоенные силы. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира