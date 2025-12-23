90 млрд евро от ЕС для Украины: процесс принятия решения не был легким - Euronews

В конце прошлой недели Европейский Союз согласовал финансирование Украины на 90 млрд евро в течение двух лет. Это произошло 19 декабря: согласно этому решению, Украина будет возвращать эти средства только после получения репараций от россии, тогда как заблокированные российские активы будут оставаться замороженными. В то же время процесс принятия данного решения не был легким, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

На обсуждение был вынесен план по предоставлению Киеву репарационного кредита. Он, в свою очередь, базировался на замороженных российских активах, хранящихся в бельгийском депозитарии. За этот вариант выступили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен, тогда как премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против.

Также против этого решения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Для того чтобы иметь компромисс, была принята формулировка о том, что замороженные российские активы могут быть использованы в будущем, но без уточнений, как именно. Также трудно понять, как Украина вернет 90 млрд евро в случае, если москва не выплатит репарации. Главным итогом встречи стало то, что лидеры ЕС смогли принять важное решение без единогласия