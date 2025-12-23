90 млрд евро от ЕС для Украины: процесс принятия решения не был легким - Euronews

$42.150.10
Эксклюзив
15:15 • 256 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 13887 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 13921 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 18535 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 13295 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 15752 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 21561 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37434 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52853 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 83391 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры23 декабря, 05:45 • 34801 просмотра
Аварийные отключения света введены в нескольких регионах на фоне атаки рф - Укрэнерго23 декабря, 06:07 • 19338 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 13742 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 10864 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12 • 7964 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 264 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 908 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 13893 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 18540 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 83392 просмотра
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 10973 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 13836 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 22555 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 24873 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 47362 просмотра
90 млрд евро от ЕС для Украины: процесс принятия решения не был легким - Euronews

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Европейский Союз 19 декабря согласовал финансирование Украины на 90 млрд евро, которые страна вернет после получения репараций от россии. Журналисты узнали, как именно происходил этот процесс.

90 млрд евро от ЕС для Украины: процесс принятия решения не был легким - Euronews

В конце прошлой недели Европейский Союз согласовал финансирование Украины на 90 млрд евро в течение двух лет. Это произошло 19 декабря: согласно этому решению, Украина будет возвращать эти средства только после получения репараций от россии, тогда как заблокированные российские активы будут оставаться замороженными. В то же время процесс принятия данного решения не был легким, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Подробности

На обсуждение был вынесен план по предоставлению Киеву репарационного кредита. Он, в свою очередь, базировался на замороженных российских активах, хранящихся в бельгийском депозитарии. За этот вариант выступили канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен, тогда как премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против.

Также против этого решения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Для того чтобы иметь компромисс, была принята формулировка о том, что замороженные российские активы могут быть использованы в будущем, но без уточнений, как именно. Также трудно понять, как Украина вернет 90 млрд евро в случае, если москва не выплатит репарации. Главным итогом встречи стало то, что лидеры ЕС смогли принять важное решение без единогласия

- говорится в сообщении.

Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы19.12.2025, 08:31 • 22770 просмотров

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Барт Де Вевер
Метте Фредериксен
Фридрих Мерц
Роберт Фицо
Европейский Союз
Дания
Бельгия
Чешская Республика
Германия
Словакия
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Виктор Орбан