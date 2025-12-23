90 млрд євро від ЄС для України: процес ухвалення рішення не був легким - Euronews

Наприкінці минулого тижня Європейський Союз узгодив фінансування України на 90 млрд євро впродовж двох років. Це сталось 19 грудня: згідно цього рішення, Україна повертатиме ці кошти лише після отримання репарацій від росії, тоді як заблоковані російські активи залишатимуться замороженими. Водночас процес ухвалення даного рішення не був легким, повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

На обговорення було винесено план щодо надання Києву репараційного кредиту. Він, в свою чергу, базувався на заморожених російських активах, що зберігаються в бельгійському депозитарії. За цей варіант виступили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і голова Комісії Урсула фон дер Ляєн, тоді як прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступив проти.

Також проти цього рішення виступили прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Для того, щоб мати компроміс, було ухвалено формулювання про те, що заморожені російські активи можуть бути використані в майбутньому, але без уточнень, як саме. Також важко зрозуміти, як Україна поверне 90 млрд євро у випадку, якщо москва не виплатить репарації. Головним підсумком зустрічі стало те, що лідери ЄС змогли прийняти важливе рішення без одностайності