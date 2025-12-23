90 млрд євро від ЄС для України: процес ухвалення рішення не був легким - Euronews
Київ • УНН
Європейський Союз 19 грудня погодив фінансування України на 90 млрд євро, які країна поверне після отримання репарацій від росії. Журналісти дізнались, як саме відбувався цей процес.
Наприкінці минулого тижня Європейський Союз узгодив фінансування України на 90 млрд євро впродовж двох років. Це сталось 19 грудня: згідно цього рішення, Україна повертатиме ці кошти лише після отримання репарацій від росії, тоді як заблоковані російські активи залишатимуться замороженими. Водночас процес ухвалення даного рішення не був легким, повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Деталі
На обговорення було винесено план щодо надання Києву репараційного кредиту. Він, в свою чергу, базувався на заморожених російських активах, що зберігаються в бельгійському депозитарії. За цей варіант виступили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і голова Комісії Урсула фон дер Ляєн, тоді як прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступив проти.
Також проти цього рішення виступили прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.
Для того, щоб мати компроміс, було ухвалено формулювання про те, що заморожені російські активи можуть бути використані в майбутньому, але без уточнень, як саме. Також важко зрозуміти, як Україна поверне 90 млрд євро у випадку, якщо москва не виплатить репарації. Головним підсумком зустрічі стало те, що лідери ЄС змогли прийняти важливе рішення без одностайності
