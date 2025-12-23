$42.150.10
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

90 млрд євро від ЄС для України: процес ухвалення рішення не був легким - Euronews

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Європейський Союз 19 грудня погодив фінансування України на 90 млрд євро, які країна поверне після отримання репарацій від росії. Журналісти дізнались, як саме відбувався цей процес.

90 млрд євро від ЄС для України: процес ухвалення рішення не був легким - Euronews

Наприкінці минулого тижня Європейський Союз узгодив фінансування України на 90 млрд євро впродовж двох років. Це сталось 19 грудня: згідно цього рішення, Україна повертатиме ці кошти лише після отримання репарацій від росії, тоді як заблоковані російські активи залишатимуться замороженими. Водночас процес ухвалення даного рішення не був легким, повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

На обговорення було винесено план щодо надання Києву репараційного кредиту. Він, в свою чергу, базувався на заморожених російських активах, що зберігаються в бельгійському депозитарії. За цей варіант виступили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і голова Комісії Урсула фон дер Ляєн, тоді як прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступив проти.

Також проти цього рішення виступили прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Для того, щоб мати компроміс, було ухвалено формулювання про те, що заморожені російські активи можуть бути використані в майбутньому, але без уточнень, як саме. Також важко зрозуміти, як Україна поверне 90 млрд євро у випадку, якщо москва не виплатить репарації. Головним підсумком зустрічі стало те, що лідери ЄС змогли прийняти важливе рішення без одностайності

- йдеться в повідомленні.

Євген Устименко

Євген Устименко

Санкції
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Метте Фредеріксен
Фрідріх Мерц
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Данія
Бельгія
Чехія
Німеччина
Словаччина
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Віктор Орбан