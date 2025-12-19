Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
Київ • УНН
Єврорада вирішила виділити Україні 90 мільярдів євро фінансування на 2026-2027 роки. Кошти базуватимуться на запозиченнях ЄС без використання російських активів і без залучення Чехії, Угорщини та Словаччини.
Рішення Євроради про надання Україні фінансування обсягом 90 мільярдів євро базується на запозиченнях ЄС без використання російських активів і під гарантію ресурсів бюджету блоку, що не торкнеться Чехії, Угорщини та Словаччини, ідеться у висновках Євроради від 18 грудня, пише УНН.
Єврорада погоджується надати Україні кредит обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, підкріплених бюджетним резервом ЄС. Завдяки посиленій співпраці (стаття 20 Договору про ЄС) щодо інструменту, що ґрунтується на статті 212 Договору про функціонування ЄС, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не вплине на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини
Вищезазначене, як зазначається, не завдає шкоди специфіці політики безпеки та оборони окремих держав-членів та враховує інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів відповідно до Договорів.
Текст, викладений у документі EUCO 26/25 щодо України, як повідомляється, "був рішуче підтриманий 25 главами держав або урядів". Єврорада, як зазначається, повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні.
Доповнюється...