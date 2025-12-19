Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки

$42.340.15
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 12579 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий Дім
18 грудня, 23:33 • 12964 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 13167 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 18004 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 25875 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 32696 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 23365 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 21250 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 29622 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Телескоп Хаббл розкрив таємницю "зниклої планети" біля зірки Фомальгаут18 грудня, 20:39 • 4184 перегляди
Швейцарця, який воював за Україну, засудили на батьківщині18 грудня, 20:58 • 6374 перегляди
Трамп планує підписати оборонний бюджет США з допомогою Україні 18 грудня, 22:55 • 7930 перегляди
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС00:57 • 8470 перегляди
Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України01:55 • 3624 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 32696 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 23983 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 41044 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 38699 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 65005 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 38700 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 30818 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 29880 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 36570 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 41774 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки

Київ • УНН

Єврорада вирішила виділити Україні 90 мільярдів євро фінансування на 2026-2027 роки. Кошти базуватимуться на запозиченнях ЄС без використання російських активів і без залучення Чехії, Угорщини та Словаччини.

Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки

Рішення Євроради про надання Україні фінансування обсягом 90 мільярдів євро базується на запозиченнях ЄС без використання російських активів і під гарантію ресурсів бюджету блоку, що не торкнеться Чехії, Угорщини та Словаччини, ідеться у висновках Євроради від 18 грудня, пише УНН.

Єврорада погоджується надати Україні кредит обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, підкріплених бюджетним резервом ЄС. Завдяки посиленій співпраці (стаття 20 Договору про ЄС) щодо інструменту, що ґрунтується на статті 212 Договору про функціонування ЄС, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не вплине на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини

- сказано у висновках.

Вищезазначене, як зазначається, не завдає шкоди специфіці політики безпеки та оборони окремих держав-членів та враховує інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів відповідно до Договорів.

Текст, викладений у документі EUCO 26/25 щодо України, як повідомляється, "був рішуче підтриманий 25 главами держав або урядів". Єврорада, як зазначається, повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейська рада
Європейський Союз
Чехія
Словаччина
Угорщина
Україна