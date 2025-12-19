Україна повертатиме борг ЄС лише після отримання репарацій від росії - Урсула фон дер Ляєн

Подібно до ідеї репараційного кредиту, яку лідери ЄС не підтримали, узгоджене рішення про фінансування схоже на репараційний механізм: Україна повертатиме борг лише після отримання репарацій від росії. Про цe на прес-конференції по завершенню засідання Європейської ради заявила Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Держави-члени домовилися фінансувати Україну шляхом запозичень ЄС на ринках капіталу на суму 90 млрд євро протягом наступних двох років. Ми зробимо це шляхом посиленої співпраці, яка підкріплена бюджетним резервом ЄС та базується на одностайній згоді щодо внесення змін до Багаторічного фінансового фонду. Подібно до репараційного кредиту, що тут дуже важливо, Україні потрібно буде повернути кредит лише після отримання репарацій. До того часу заблоковані російські активи залишатимуться заблокованими, а Союз залишає за собою право використовувати залишки готівки для фінансування кредиту