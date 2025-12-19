Україна повертатиме борг ЄС лише після отримання репарацій від росії - Урсула фон дер Ляєн
Київ • УНН
Європейський Союз узгодив фінансування України на 90 млрд євро протягом двох років. Україна повертатиме ці кошти лише після отримання репарацій від росії, а заблоковані російські активи залишатимуться замороженими.
Подібно до ідеї репараційного кредиту, яку лідери ЄС не підтримали, узгоджене рішення про фінансування схоже на репараційний механізм: Україна повертатиме борг лише після отримання репарацій від росії. Про цe на прес-конференції по завершенню засідання Європейської ради заявила Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.
Держави-члени домовилися фінансувати Україну шляхом запозичень ЄС на ринках капіталу на суму 90 млрд євро протягом наступних двох років. Ми зробимо це шляхом посиленої співпраці, яка підкріплена бюджетним резервом ЄС та базується на одностайній згоді щодо внесення змін до Багаторічного фінансового фонду. Подібно до репараційного кредиту, що тут дуже важливо, Україні потрібно буде повернути кредит лише після отримання репарацій. До того часу заблоковані російські активи залишатимуться заблокованими, а Союз залишає за собою право використовувати залишки готівки для фінансування кредиту
Вона наголосила, що "справедливий і міцний мир для України" був "девізом сьогоднішньої дискусії".
Ми досягли угоди, згідно з якою ми можемо задовольнити фінансові потреби України протягом наступних двох років
Урсула фон дер Ляєн нагадала, що було запропоновано два рішення, "обидва юридично обґрунтовані, обидва технічно здійсненні".
"З одного боку, ми запропонували запозичення ЄС на ринку, а з іншого боку, ми розробили репараційний кредит. Дуже важливим у нашій дискусії було те, що минулого тижня, вже в п'ятницю, ми надіслали дуже чіткий і сильний політичний сигнал, іммобілізувавши російські активи в Європейському Союзі на довгострокову перспективу. Отже, це повідомлення було дуже чітким, і, спираючись на нього, ми сьогодні домовилися знайти рішення щодо фінансування України протягом наступних двох років", - додала вона.
Нагадаємо
Країни Європейського Союзу погодили надання Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.
