Україна повертатиме борг ЄС лише після отримання репарацій від росії - Урсула фон дер Ляєн

$42.340.15
49.630.04
ukenru
02:37 • 2502 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
00:22 • 8002 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні - Білий Дім
23:33 • 10153 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 10667 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 15762 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 23595 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 30121 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 22723 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 20753 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 27735 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
99%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви18 грудня, 18:26 • 10268 перегляди
Українські САУ "Богдана" отримають надпотужне шасі Mercedes-Benz Zetros18 грудня, 19:19 • 3694 перегляди
Британця, який воював за Україну, засудили до 13 років ув'язнення у росії18 грудня, 19:55 • 3986 перегляди
Трамп планує підписати оборонний бюджет США з домопогою Україні 22:55 • 4566 перегляди
Окупаційна адміністрація ігнорує спалах епідемії у школах Алчевська - ЦНС00:57 • 4000 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 30121 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 22094 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 38549 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 36512 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 63579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Олег Кіпер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 36512 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 30122 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 29229 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 35946 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 41200 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
TikTok
Опалення

Україна повертатиме борг ЄС лише після отримання репарацій від росії - Урсула фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Європейський Союз узгодив фінансування України на 90 млрд євро протягом двох років. Україна повертатиме ці кошти лише після отримання репарацій від росії, а заблоковані російські активи залишатимуться замороженими.

Україна повертатиме борг ЄС лише після отримання репарацій від росії - Урсула фон дер Ляєн

Подібно до ідеї репараційного кредиту, яку лідери ЄС не підтримали, узгоджене рішення про фінансування схоже на репараційний механізм: Україна повертатиме борг лише після отримання репарацій від росії. Про цe на прес-конференції по завершенню засідання Європейської ради заявила Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

Держави-члени домовилися фінансувати Україну шляхом запозичень ЄС на ринках капіталу на суму 90 млрд євро протягом наступних двох років. Ми зробимо це шляхом посиленої співпраці, яка підкріплена бюджетним резервом ЄС та базується на одностайній згоді щодо внесення змін до Багаторічного фінансового фонду. Подібно до репараційного кредиту, що тут дуже важливо, Україні потрібно буде повернути кредит лише після отримання репарацій. До того часу заблоковані російські активи залишатимуться заблокованими, а Союз залишає за собою право використовувати залишки готівки для фінансування кредиту

- сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що "справедливий і міцний мир для України" був "девізом сьогоднішньої дискусії".

Ми досягли угоди, згідно з якою ми можемо задовольнити фінансові потреби України протягом наступних двох років

- повідомила президентка Європейської комісії.

 Урсула фон дер Ляєн нагадала, що було запропоновано два рішення, "обидва юридично обґрунтовані, обидва технічно здійсненні".

"З одного боку, ми запропонували запозичення ЄС на ринку, а з іншого боку, ми розробили репараційний кредит. Дуже важливим у нашій дискусії було те, що минулого тижня, вже в п'ятницю, ми надіслали дуже чіткий і сильний політичний сигнал, іммобілізувавши російські активи в Європейському Союзі на довгострокову перспективу. Отже, це повідомлення було дуже чітким, і, спираючись на нього, ми сьогодні домовилися знайти рішення щодо фінансування України протягом наступних двох років", - додала вона.

Нагадаємо

Країни Європейського Союзу погодили надання Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.  

"Це чіткий сигнал із Європи путіну" - Мерц про позику Україні від ЄС 19.12.25, 04:30 • 684 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Антоніу Кошта
Європейська комісія
Європейська рада
Європейський Союз
Урсула фон дер Ляєн
Україна