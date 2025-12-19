ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради

$42.340.15
Київ • УНН

Країни Європейського Союзу погодили надання Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Країни Європейського Союзу домовилися надати Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки. Про це заявив у соціальній мережі X голова Європейської ради Антоніу Кошта, передає УНН.

Ми домовилися. Рішення про надання Україні підтримки в обсязі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки ухвалено. Ми взяли на себе зобов’язання й виконали їх

- йдеться у заяві.

Джерело фінансування голова Європейської ради не уточнив.

Віта Зеленецька

