ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
Київ • УНН
Країни Європейського Союзу погодили надання Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки. Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.
Країни Європейського Союзу домовилися надати Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки. Про це заявив у соціальній мережі X голова Європейської ради Антоніу Кошта, передає УНН.
Ми домовилися. Рішення про надання Україні підтримки в обсязі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки ухвалено. Ми взяли на себе зобов’язання й виконали їх
Джерело фінансування голова Європейської ради не уточнив.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що до кінця саміту ЄС буде ухвалено рішення про підтримку України. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила, що лідери не покинуть саміт без домовленості про фінансування України на наступні два роки.
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України18.12.25, 23:09 • 9934 перегляди