Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року

Елегантність та стриманість визначатимуть тренди у зачісках у 2026 році. Про основні hair-тренди читайте на УНН.

Брейкап-боб

Break-Up Bob — від слова розставання. Цю зачіску вже називають універсальною, але водночас однією з найвиразніших. Зазвичай такий боб доходить до лінії щелепи чи трохи нижче. Кінчики оброблені, що додає об’єму. Цю зачіску можна адаптувати під більшість типів обличчя.

Bixie

Це суміш піксі з бобом. Ця багатошарова та трохи недбала зачіска підійде як прямому так і злегка хвилястому волоссю.

Мікро-боб

Ця зачіска легко додасть об’єму. Його довжина ледве закриває вуха.

Чубчик набік

Якщо ви не готові до короткого чубчика, то цей варіант стане для вас ідеальним, для нього навіть не обов’язково зрізати волосся - достатньо змінити проділ і зафіксувати пасмо.

У моду також повертаються гладкі зачіски.

Щодо кольорової гамми то популярним будуть медові та пшеничні відтінки, а також глибока червона вишня.