Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года

Элегантность и сдержанность будут определять тренды в прическах в 2026 году. Об основных hair-трендах читайте на УНН.

Брейкап-боб

Break-Up Bob — от слова расставание. Эту прическу уже называют универсальной, но в то же время одной из самых выразительных. Обычно такой боб доходит до линии челюсти или чуть ниже. Кончики обработаны, что придает объем. Эту прическу можно адаптировать под большинство типов лица.

Bixie

Это смесь пикси с бобом. Эта многослойная и немного небрежная прическа подойдет как прямым, так и слегка волнистым волосам.

Микро-боб

Эта прическа легко добавит объема. Его длина едва закрывает уши.

Челка набок

Если вы не готовы к короткой челке, то этот вариант станет для вас идеальным, для него даже не обязательно срезать волосы - достаточно изменить пробор и зафиксировать прядь.

В моду также возвращаются гладкие прически.

Что касается цветовой гаммы, то популярными будут медовые и пшеничные оттенки, а также глубокая красная вишня.