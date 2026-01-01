Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года

$42.390.17
Эксклюзив
20:23 • 10871 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 12872 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 14214 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 16328 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 16544 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 17892 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 20954 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19860 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17570 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15913 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Реакции на российские фейки не достойны государств Центральной Азии: в МИД ответили на обеспокоенность пяти стран по поводу "атаки" на резиденцию путина31 декабря, 15:33 • 5136 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 10890 просмотра
Компания Трампа запускает собственную криптовалюту для поощрения акционеров31 декабря, 16:27 • 4912 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 19135 просмотра
Трамп распространил статью NYT о блефе Путина как главном препятствии на пути к миру19:52 • 5850 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
20:23 • 10871 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 19163 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 67182 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 67715 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 61483 просмотра
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto00:07 • 196 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать00:00 • 318 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 19163 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 10914 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 19087 просмотра
The New York Times

Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В 2026 году тренды в прическах будут определять элегантность и сдержанность, включая брейкап-боб, бикси, микро-боб и челку набок. Также в моду возвращаются гладкие прически.

Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года

Элегантность и сдержанность будут определять тренды в прическах в 2026 году. Об основных hair-трендах читайте на УНН.

Брейкап-боб

Break-Up Bob — от слова расставание. Эту прическу уже называют универсальной, но в то же время одной из самых выразительных. Обычно такой боб доходит до линии челюсти или чуть ниже. Кончики обработаны, что придает объем. Эту прическу можно адаптировать под большинство типов лица.

Bixie

Это смесь пикси с бобом. Эта многослойная и немного небрежная прическа подойдет как прямым, так и слегка волнистым волосам.

Микро-боб

Эта прическа легко добавит объема. Его длина едва закрывает уши.

Челка набок

Если вы не готовы к короткой челке, то этот вариант станет для вас идеальным, для него даже не обязательно срезать волосы - достаточно изменить пробор и зафиксировать прядь.

В моду также возвращаются гладкие прически.

Что касается цветовой гаммы, то популярными будут медовые и пшеничные оттенки, а также глубокая красная вишня.

Лилия Подоляк

УНН Lite
Тренд