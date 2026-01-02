$42.170.18
49.550.24
ukenru
09:17 • 2326 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 5566 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 45226 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 70991 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 55750 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 52645 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 173443 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 170095 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56509 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46834 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано

Київ • УНН

 • 2332 перегляди

російські окупанти останні декілька днів не намагаються штурмувати Грабовське та зменшили свою активність у бойових діях у Сумській області. Ворог зазнає значних втрат від дій українських військових.

Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано

російські окупанти останні декілька днів не намагаються штурмувати Грабовське та зменшує свою активність у бойових діях у Сумській області. Про це в етері телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

В напрямках по населеному пункту Грабовське, також, противник якихось активних дій щодо спроб вийти за межі цього населеного пункту і просунутися вглиб території нашої країни не здійснював останні декілька днів

- наголосив речник.

Крім того, за словами речника, ворог зменшив свою активність у Сумській області на ділянках, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби України.

Можу сказати, що власне, зараз по Сумській області, в тих смугах, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, ворог знизив свою активність, кілька днів якихось штурмових дій, противник не проводить. Зазначу, що такі дії він робить, використовуючи малі піхотні групи, але знов ж таки, і в грудні місяці, також, спроби ворога розширити зону боїв, просунувшись вглиб території нашої країни у межах Сумської області, також фіксувалися

- заявив Демченко.

Також посадовець наголосив, що російські підрозділи зазнають значних втрат.

Ворог зазнає великих втрат від дій наших воїнів, які застосовують артилерію, застосовують безпілотні літальні апарати, наносячи ворогу удари по таким групам

 - каже Андрій Демченко.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що російські війська не можуть розширити зону боїв за межі Грабовського на Сумщині. Ворог задіяв близько ста військовослужбовців, але зазнає втрат і не має суттєвого скупчення.

Алла Кіосак

