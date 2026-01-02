Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано

російські окупанти останні декілька днів не намагаються штурмувати Грабовське та зменшує свою активність у бойових діях у Сумській області. Про це в етері телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

В напрямках по населеному пункту Грабовське, також, противник якихось активних дій щодо спроб вийти за межі цього населеного пункту і просунутися вглиб території нашої країни не здійснював останні декілька днів - наголосив речник.

Крім того, за словами речника, ворог зменшив свою активність у Сумській області на ділянках, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби України.

Можу сказати, що власне, зараз по Сумській області, в тих смугах, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, ворог знизив свою активність, кілька днів якихось штурмових дій, противник не проводить. Зазначу, що такі дії він робить, використовуючи малі піхотні групи, але знов ж таки, і в грудні місяці, також, спроби ворога розширити зону боїв, просунувшись вглиб території нашої країни у межах Сумської області, також фіксувалися - заявив Демченко.

Також посадовець наголосив, що російські підрозділи зазнають значних втрат.

Ворог зазнає великих втрат від дій наших воїнів, які застосовують артилерію, застосовують безпілотні літальні апарати, наносячи ворогу удари по таким групам - каже Андрій Демченко.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що російські війська не можуть розширити зону боїв за межі Грабовського на Сумщині. Ворог задіяв близько ста військовослужбовців, але зазнає втрат і не має суттєвого скупчення.