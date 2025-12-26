Окупанти не можуть просунутися з Грабовського вглиб Сумської області - ДПСУ

російські війська не мають можливості просунутися за межі населеного пункту Грабовське у Сумській області. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає УНН.

Вийти за межі населеного пункту противник не може. Звісно, вони намагалися атакувати позиції українських захисників, якими є і підрозділи збройних сил і підрозділи державної прикордонної служби, але розширити зону боїв по території нашої країни противник не може. По ньому наноситься як і раніше вогневе ураження, з застосуванням артилерії, з застосуванням безпілотних літальних апаратів

Крім того, він додав, що на цьому напрямку ворог задіяв близько ста військовослужбовців. Вони вже кілька днів намагаються заходити та накопичуватися.

Ворог на даний момент задіяв сукупно близько ста своїх військовослужбовців, які вже кілька днів намагаються заходити, накопичуватися. Але знов ж таки, ворог має втрати в цьому особовому складі, і, як бачимо, станом на зараз, суттєвого скупчення на цьому напрямку немає