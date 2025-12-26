$41.930.22
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окупанти не можуть просунутися з Грабовського вглиб Сумської області - ДПСУ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що російські війська не можуть розширити зону боїв за межі Грабовського на Сумщині. Ворог задіяв близько ста військовослужбовців, але зазнає втрат і не має суттєвого скупчення.

Окупанти не можуть просунутися з Грабовського вглиб Сумської області - ДПСУ

російські війська не мають можливості просунутися за межі населеного пункту Грабовське у Сумській області.  Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

Вийти за межі населеного пункту противник не може. Звісно, вони намагалися атакувати позиції українських захисників, якими є і підрозділи збройних сил і підрозділи державної прикордонної служби, але розширити зону боїв по території нашої країни противник не може. По ньому наноситься як і раніше вогневе ураження, з застосуванням артилерії, з застосуванням безпілотних літальних апаратів

- заявив Грабовський.

Крім того, він додав, що на цьому напрямку ворог задіяв близько ста військовослужбовців. Вони вже кілька днів намагаються заходити та накопичуватися.

Ворог на даний момент задіяв сукупно близько ста своїх військовослужбовців, які вже кілька днів намагаються заходити, накопичуватися. Але знов ж таки, ворог має втрати в цьому особовому складі, і, як бачимо, станом на зараз, суттєвого скупчення на цьому напрямку немає

- наголосив посадовець.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що російські військові зайшли на територію села Грабовське на Сумщині та намагалися просунутися у бік Рясного. Станом на зараз у населеному пункті тривають бої.

Алла Кіосак

