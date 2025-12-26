Оккупанты не могут продвинуться из Грабовского вглубь Сумской области - ГПСУ

российские войска не имеют возможности продвинуться за пределы населенного пункта Грабовское в Сумской области. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Выйти за пределы населенного пункта противник не может. Конечно, они пытались атаковать позиции украинских защитников, которыми являются и подразделения вооруженных сил и подразделения государственной пограничной службы, но расширить зону боев по территории нашей страны противник не может. По нему наносится по-прежнему огневое поражение, с применением артиллерии, с применением беспилотных летательных аппаратов

Кроме того, он добавил, что на этом направлении враг задействовал около ста военнослужащих. Они уже несколько дней пытаются заходить и накапливаться.

Враг на данный момент задействовал совокупно около ста своих военнослужащих, которые уже несколько дней пытаются заходить, накапливаться. Но опять же, враг имеет потери в этом личном составе, и, как видим, по состоянию на сейчас, существенного скопления на этом направлении нет