Эксклюзив
08:10 • 808 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 5000 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 10354 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 20433 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 68745 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 67679 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
25 декабря, 09:37 • 82115 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 40664 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 29152 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 21669 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Оккупанты не могут продвинуться из Грабовского вглубь Сумской области - ГПСУ

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что российские войска не могут расширить зону боев за пределы Грабовского в Сумской области. Враг задействовал около ста военнослужащих, но несет потери и не имеет существенного скопления.

Оккупанты не могут продвинуться из Грабовского вглубь Сумской области - ГПСУ

российские войска не имеют возможности продвинуться за пределы населенного пункта Грабовское в Сумской области. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Выйти за пределы населенного пункта противник не может. Конечно, они пытались атаковать позиции украинских защитников, которыми являются и подразделения вооруженных сил и подразделения государственной пограничной службы, но расширить зону боев по территории нашей страны противник не может. По нему наносится по-прежнему огневое поражение, с применением артиллерии, с применением беспилотных летательных аппаратов

- заявил Грабовский.

Кроме того, он добавил, что на этом направлении враг задействовал около ста военнослужащих. Они уже несколько дней пытаются заходить и накапливаться.

Враг на данный момент задействовал совокупно около ста своих военнослужащих, которые уже несколько дней пытаются заходить, накапливаться. Но опять же, враг имеет потери в этом личном составе, и, как видим, по состоянию на сейчас, существенного скопления на этом направлении нет

- подчеркнул чиновник.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российские военные зашли на территорию села Грабовское в Сумской области и пытались продвинуться в сторону Рясного. По состоянию на сейчас в населенном пункте продолжаются бои.

Алла Киосак

