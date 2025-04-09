Государственная пограничная служба Украины

Три дня блуждали в горах: пограничники задержали уклонистов

На Закарпатье задержали двух военнообязанных, которые пытались нелегально пересечь границу с Румынией. Мужчины три дня блуждали в горах, пока их не обнаружили пограничники по следам на снегу.