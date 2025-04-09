Государственная пограничная служба Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25756 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине прорыва границы не зафиксировано, но рф действует малыми штурмовыми группами - Демченко

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На границе с Венгрией приостановят таможенный контроль на пункте пропуска “Косино”: что известно

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Демченко о Сумщине: ситуация не простая, рф пытается зайти на нашу территорию

рф отказалась от использования техники на границе с Сумщиной и перешла к тактике малых штурмовых групп. Враг пытается продвинуться вглубь территории Украины и расширить зону боевых действий.

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На Буковине пограничники раскрыли псевдовоенного: он пытался выехать за границу по поддельным документам

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Пункт пропуска "Шегини" 11 марта замедлит работу на грузовом направлении: почему

В пункте пропуска "Шегини" 11 марта с 11:00 до 14:00 будут проводиться реконструкционные работы. Пропускные операции на грузовом направлении будут осуществляться в замедленном режиме.

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Демченко о ситуации на Сумщине: враг продолжает пытаться подойти к границе

Оккупанты продолжают попытки пересечь границу Украины на Сумщине малыми штурмовыми группами. Из-за неблагоприятной местности враг не может использовать технику, но стремится перерезать логистические пути.

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На Буковине задержали мужчин, один из которых заплатил 20 тысяч долларов за переход в Румынию

Пограничники задержали двух человек при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Один из нарушителей заплатил «проводнику» 20 тысяч долларов за обещанный безопасный переход.

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Для водителей-перевозчиков гуманитарных грузов отменили систему "Шлях"

Кабмин прекратил функционирование системы «Шлях» для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Теперь они смогут пересекать границу только на общих основаниях согласно постановлению №57.

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Приостановление выезда художников и медийщиков за границу является временным - Минкульт

Министерство культуры временно приостановило выдачу разрешений на выезд для военнообязанных артистов и медийщиков с 3 марта. Решение будет действовать до внесения изменений в правительственное постановление из-за выявленных злоупотреблений.

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Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях - ГПСУ

ГПСУ сообщает об изменениях в правилах пересечения границы для мужчин 18-60 лет, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. Отныне они будут пересекать границу на общих основаниях без специальных разрешений.

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Более 500 мужчин, выехавших за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину в прошлом году

За 2024 год более 500 мужчин, которые выехали за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину. Министерство временно прекращает выдачу писем содействия с марта 2025 года из-за массовых нарушений.

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Минкульт приостанавливает выдачу разрешений на выезд деятелям искусств из-за массовых нарушений

Министерство культуры временно прекращает выдачу писем содействия для выезда за границу деятелей искусств и медийщиков призывного возраста. Решение будет действовать с марта 2025 года до урегулирования законодательства из-за многочисленных случаев невозврата.

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На границе с Венгрией задержаны 16 уклонистов

Пограничники задержали микроавтобус с 16 мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Каждый «клиент» заплатил от 7 до 15 тысяч долларов, а организаторам грозит уголовная ответственность.

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Двое суток, лесами, между Житомирской и Ровенской областями: задержан нарушитель границы, который рисковал замерзнуть при -14°C

Пограничники спасли нарушителя, который двое суток бродил по лесам между Житомирской и Ривненской областями без еды и воды. Мужчина пережил встречу со стаей волков, дважды едва не утонул в болотах и наткнулся на минное поле.

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«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

Украинские пограничники в свободное время подкармливают мышонка картошкой. Оператор БПЛА взял животное под опеку, обеспечив его питанием.

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Широкомасштабной попытки вторжения рф на территорию Сумщины не фиксировалось - Демченко

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Не умел плавать, но полез в Тису: пограничники спасли уклониста

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Экс-депутат Киевсовета пытается сбежать из Украины после разоблачения земельной схемы - НАБУ

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Демченко сообщил об обстановке на границе с Беларусью: есть ли угроза?

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил об отсутствии нестандартных ситуаций на границе с Беларусью. Продолжается проверка боеготовности белорусских войск, украинские силовики ведут наблюдение за ситуацией.

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Нестандартных ситуаций по границе с РФ в пределах Сумщины не фиксируем - Демченко

Спикер ГПСУ сообщил об отсутствии нестандартных ситуаций на границе с РФ в Сумской области. Враг продолжает обстрелы приграничья, но прекратил попытки расширения зоны боевых действий.

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В Украине запускают проект усиления пехоты беспилотниками "Линия Дронов" - Умеров

Минобороны запускает проект "Линия Дронов" для пяти элитных полков и бригад. Проект позволит создавать зону поражения до 15 км и обеспечит постоянное воздушное сопровождение пехоты.

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Три дня блуждали в горах: пограничники задержали уклонистов

На Закарпатье задержали двух военнообязанных, которые пытались нелегально пересечь границу с Румынией. Мужчины три дня блуждали в горах, пока их не обнаружили пограничники по следам на снегу.

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Государственная пограничная служба показала фото заснеженных участков границы на Буковине и Закарпатье. В горных районах температура упала до -20°C, а высота снежных заносов достигает двух метров.

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Литовские пограничники обнаружили туннель контрабандистов на границе с беларусью

Литовские пограничники обнаружили подземный тоннель на границе с беларусью, который использовался для контрабанды. После установления физического барьера контрабандисты ищут новые способы, включая воздушные шары.

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