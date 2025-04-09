Государственная пограничная служба Украины

В Сумской области растет активность диверсионно-разведывательных групп, особенно в Краснопольской общине, граничащей с Харьковщиной. Враг пытается расширить зону нестабильности и проверить оборону.
Правительство распространило действие программы «Контракт 18-24» на Нацгвардию и Госпогранслужбу. Упрощен медосмотр и расширен перечень должностей для украинцев 18-24 лет.
Российские ДРГ пытаются прорваться через границу Сумской области, их тактика изменилась. На территории Беларуси, на направлении нашей границы, нет сформированной группировки, сказал Демченко.
Российские войска накопили значительные силы на Курщине и пытаются действовать малыми штурмовыми группами в районе Новенького и Журавки. Цель – расширить зону боев у границы.
Инспектор Львовской таможни организовала схему переправки четырех призывников через границу, используя служебный автомобиль и знание таможенных процедур. За свои услуги она брала 3 тысячи долларов.
18 марта с 12:00 до 16:00 в пункте пропуска "Косино" не будет осуществляться пропуск транспорта и людей. Причина – подключение системы бесперебойного питания.
рф отказалась от использования техники на границе с Сумщиной и перешла к тактике малых штурмовых групп. Враг пытается продвинуться вглубь территории Украины и расширить зону боевых действий.
На пункте пропуска "Порубное" задержали 27-летнего мужчину, который выдавал себя за военнослужащего ВСУ. Пограничники выяснили, что все предоставленные им документы были поддельными.
Аэроразведка обнаружила моторную лодку оккупантов, которая двигалась по реке. Пограничники нанесли точный удар, отправив плавсредство и экипаж на дно.
В пункте пропуска "Шегини" 11 марта с 11:00 до 14:00 будут проводиться реконструкционные работы. Пропускные операции на грузовом направлении будут осуществляться в замедленном режиме.
Оккупанты продолжают попытки пересечь границу Украины на Сумщине малыми штурмовыми группами. Из-за неблагоприятной местности враг не может использовать технику, но стремится перерезать логистические пути.
Пограничники задержали двух человек при попытке нелегального пересечения границы с Румынией. Один из нарушителей заплатил «проводнику» 20 тысяч долларов за обещанный безопасный переход.
Кабмин прекратил функционирование системы «Шлях» для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Теперь они смогут пересекать границу только на общих основаниях согласно постановлению №57.
Министерство культуры временно приостановило выдачу разрешений на выезд для военнообязанных артистов и медийщиков с 3 марта. Решение будет действовать до внесения изменений в правительственное постановление из-за выявленных злоупотреблений.
ГПСУ сообщает об изменениях в правилах пересечения границы для мужчин 18-60 лет, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы. Отныне они будут пересекать границу на общих основаниях без специальных разрешений.
За 2024 год более 500 мужчин, которые выехали за границу по письмам Минкульта, не вернулись в Украину. Министерство временно прекращает выдачу писем содействия с марта 2025 года из-за массовых нарушений.
Министерство культуры временно прекращает выдачу писем содействия для выезда за границу деятелей искусств и медийщиков призывного возраста. Решение будет действовать с марта 2025 года до урегулирования законодательства из-за многочисленных случаев невозврата.
Пограничники задержали микроавтобус с 16 мужчинами, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Каждый «клиент» заплатил от 7 до 15 тысяч долларов, а организаторам грозит уголовная ответственность.
Пограничники спасли нарушителя, который двое суток бродил по лесам между Житомирской и Ривненской областями без еды и воды. Мужчина пережил встречу со стаей волков, дважды едва не утонул в болотах и наткнулся на минное поле.
Украинские пограничники в свободное время подкармливают мышонка картошкой. Оператор БПЛА взял животное под опеку, обеспечив его питанием.
ГПСУ не зафиксировала попыток широкомасштабного вторжения рф в Сумской области. Заявления путина о прорыве российских войск через границу оказались дезинформацией.
Пограничники спасли мужчину, который пытался нелегально пересечь границу через реку Тиса, не умея плавать. Нарушителя, которого течением отнесло на 50 метров, нашли замерзшего с порезанными руками.
НАБУ разыскивает бывшего депутата Киевсовета, которого подозревают в руководстве преступной организацией по хищению столичной земли.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил об отсутствии нестандартных ситуаций на границе с Беларусью. Продолжается проверка боеготовности белорусских войск, украинские силовики ведут наблюдение за ситуацией.
Спикер ГПСУ сообщил об отсутствии нестандартных ситуаций на границе с РФ в Сумской области. Враг продолжает обстрелы приграничья, но прекратил попытки расширения зоны боевых действий.
Минобороны запускает проект "Линия Дронов" для пяти элитных полков и бригад. Проект позволит создавать зону поражения до 15 км и обеспечит постоянное воздушное сопровождение пехоты.
На Закарпатье задержали двух военнообязанных, которые пытались нелегально пересечь границу с Румынией. Мужчины три дня блуждали в горах, пока их не обнаружили пограничники по следам на снегу.
Государственная пограничная служба показала фото заснеженных участков границы на Буковине и Закарпатье. В горных районах температура упала до -20°C, а высота снежных заносов достигает двух метров.
Госпогранслужба не отмечает изменений на границе с беларусью, но направление остается угрожающим.
Литовские пограничники обнаружили подземный тоннель на границе с беларусью, который использовался для контрабанды. После установления физического барьера контрабандисты ищут новые способы, включая воздушные шары.