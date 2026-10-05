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Движение через пункт пропуска на границе с Молдовой приостановили после взрыва - пограничники

Киев • УНН

 • 2264 просмотра

На территории Молдовы взрыв повредил автобус и инфраструктуру пункта, пограничник получил лёгкие ранения. Движение временно приостановили.

Движение через пункт пропуска на границе с Молдовой приостановили после взрыва - пограничники

Пропускные операции в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" на границе Украины и Молдовы после взрыва, в результате которого был поврежден автобус и ранен молдавский пограничник, временно приостановили. Об этом 5 октября сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Согласно информации, полученной от пограничной полиции Республики Молдова, сегодня утром вблизи пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", на территории Молдовы, произошел взрыв", — сообщили в ГПСУ.

Согласно сообщению молдавской стороны, как указано, "по предварительным данным, взрывной волной и осколками повреждены автобус, который находился возле шлагбаума, а также инфраструктура пункта пропуска. Легкие ранения также получил сотрудник пограничной полиции Молдовы".

Из-за угрозы безопасности движение через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" временно приостановлено

— отметили в ГПСУ.

Граждан призвали при планировании маршрута учитывать указанную информацию и выбирать другие пункты пропуска, в частности ближайший "Староказачье — Тудора".

Возле пункта пропуска в Одесской области снаряд попал в автобус, ранен молдавский пограничник05.10.26, 11:46 • 3180 просмотров

Юлия Шрамко

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