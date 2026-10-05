Рух через пункт пропуску на кордоні з Молдовою призупинили після вибуху - прикордонники

$44.990.1550.530.16
ukenru
09:38 • 7048 перегляди
Нобелівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики
Ексклюзив
08:11 • 16534 перегляди
"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів OdrexPhoto
06:33 • 24947 перегляди
Ми залишаємося в Києві - посольства низки країн ЄС в Україні відреагували на російські погрози
04:58 • 26743 перегляди
Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW
5 жовтня, 04:25 • 26151 перегляди
путін цього року раніше розпочав зимову кампанію ударів по Україні, і в ISW пояснили його розрахунок
5 жовтня, 03:45 • 24499 перегляди
Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США
5 жовтня, 02:37 • 25789 перегляди
Україна могла отримати чеські літаки для збивання реактивних "Шахедів", але передачу зупинили – яка є альтернатива
5 жовтня, 02:17 • 21161 перегляди
Білий дім США уже теж стежить за можливою чумою в росії та оцінює варіанти дій – Axios
5 жовтня, 01:37 • 18561 перегляди
У Києві через ускладнений рух мостами запускають 18 додаткових рейсів між правим і лівим берегами, як курсуватимутьPhoto
5 жовтня, 00:17 • 18425 перегляди
Трамп вирішить, чи вводити "пекельні" санкції проти росії після оцінки наслідків – глава Міненерго США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1м/с
64%
751мм
Популярнi новини
Філ Коллінз розповів, як через одну фразу Пола Маккартні вони посварилися на понад 20 років5 жовтня, 01:05 • 33282 перегляди
Стало відомо, скільки військових та техніки втратили росіяни протягом доби в УкраїніPhoto5 жовтня, 04:14 • 7242 перегляди
Індія прагне більшої ролі у зусиллях з припинення війни рф проти України - Bloomberg05:45 • 6396 перегляди
Директор ФБР Каш Патель заручився з кантрі-співачкоюPhoto06:18 • 18357 перегляди
Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ06:34 • 17060 перегляди
Публікації
Як обрати, почистити та зберігати свіжі печериці без ризику09:49 • 3030 перегляди
"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів OdrexPhoto
Ексклюзив
08:11 • 16551 перегляди
Як розпізнати жорстоке поводження з твариною та кому скаржитисьPhotoVideo4 жовтня, 08:17 • 66436 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 158968 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 150963 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Беньямін Нетаньягу
Джеффрі Епштайн
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ06:34 • 17332 перегляди
Директор ФБР Каш Патель заручився з кантрі-співачкоюPhoto06:18 • 18621 перегляди
Філ Коллінз розповів, як через одну фразу Пола Маккартні вони посварилися на понад 20 років5 жовтня, 01:05 • 33539 перегляди
Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави5 жовтня, 00:06 • 34069 перегляди
Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому4 жовтня, 23:06 • 32485 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Гриби
Ракетна система С-400
Опалення

Рух через пункт пропуску на кордоні з Молдовою призупинили після вибуху - прикордонники

Київ • УНН

 • 174 перегляди

На території Молдови вибух пошкодив автобус та інфраструктуру пункту, прикордонник зазнав легких поранень. Рух тимчасово призупинили.

Рух через пункт пропуску на кордоні з Молдовою призупинили після вибуху - прикордонники

Пропускні операції у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні України і Молдови після вибуху, з пошкодженням автобуса і пораненням молдовського прикордонника, тимчасово призупинили. Про це повідомили у Держприкордонслужбі 5 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Відповідно до інформації, отриманої від прикордонної поліції Республіки Молдова, сьогодні зранку поблизу пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", на території Молдови, стався вибух", - повідомили у ДПСУ.

Згідно з повідомленням молдовської сторони, як вказано, "за попередніми даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус, який знаходився біля шлагбауму, а також інфраструктуру пункту пропуску. Легких поранень зазнав також співробітник прикордонної поліції Молдови".

Через загрозу безпеці рух через пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" тимчасово призупинений

- зазначили у ДПСУ.

Громадян закликали під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий "Старокозаче – Тудора".

Біля пункту пропуску на Одещині снаряд потрапив у автобус, поранено молдовського прикордонника05.10.26, 11:46 • 2180 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоСвітУНН-ОдесаНаші за кордоном
Вибухи
Дорожньо-транспортна пригода
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна
Молдова