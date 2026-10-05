Рух через пункт пропуску на кордоні з Молдовою призупинили після вибуху - прикордонники

Пропускні операції у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні України і Молдови після вибуху, з пошкодженням автобуса і пораненням молдовського прикордонника, тимчасово призупинили. Про це повідомили у Держприкордонслужбі 5 жовтня, пише УНН.

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"Відповідно до інформації, отриманої від прикордонної поліції Республіки Молдова, сьогодні зранку поблизу пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", на території Молдови, стався вибух", - повідомили у ДПСУ.

Згідно з повідомленням молдовської сторони, як вказано, "за попередніми даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус, який знаходився біля шлагбауму, а також інфраструктуру пункту пропуску. Легких поранень зазнав також співробітник прикордонної поліції Молдови".

Через загрозу безпеці рух через пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" тимчасово призупинений - зазначили у ДПСУ.

Громадян закликали під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий "Старокозаче – Тудора".

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