Рух через пункт пропуску на кордоні з Молдовою призупинили після вибуху - прикордонники
Київ • УНН
На території Молдови вибух пошкодив автобус та інфраструктуру пункту, прикордонник зазнав легких поранень. Рух тимчасово призупинили.
Пропускні операції у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні України і Молдови після вибуху, з пошкодженням автобуса і пораненням молдовського прикордонника, тимчасово призупинили. Про це повідомили у Держприкордонслужбі 5 жовтня, пише УНН.
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"Відповідно до інформації, отриманої від прикордонної поліції Республіки Молдова, сьогодні зранку поблизу пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", на території Молдови, стався вибух", - повідомили у ДПСУ.
Згідно з повідомленням молдовської сторони, як вказано, "за попередніми даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус, який знаходився біля шлагбауму, а також інфраструктуру пункту пропуску. Легких поранень зазнав також співробітник прикордонної поліції Молдови".
Через загрозу безпеці рух через пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" тимчасово призупинений
Громадян закликали під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий "Старокозаче – Тудора".
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