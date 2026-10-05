Біля пункту пропуску на Одещині снаряд потрапив у автобус, поранено молдовського прикордонника
Київ • УНН
Біля КПП "Паланка" снаряд влучив у рейсовий автобус і поранив молдовського прикордонника. Рух через пункт тимчасово обмежили.
Вранці 5 жовтня поблизу прикордонного пункту Паланка впав снаряд, який відрикошетив від землі та влучив у рейсовий автобус, що стояв біля шлагбаума. За даними Прикордонної поліції, один співробітник відомства отримав легке поранення, а роботу КПП "Паланка - Маяки - Удобне" призупинили. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.
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Інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру.
У Прикордонній поліції уточнили, що снаряд упав близько 09:38. За попередніми даними, пошкоджено автобус і контрольну кабіну. Інших постраждалих немає.
Прикордонна поліція та Митна служба Молдови стежать за ситуацією і підтримують зв’язок із компетентними органами України.
Громадян закликали уникати поїздок у цей район. Якщо мешканці почують характерний звук безпілотників або вибухи поблизу кордону, їм рекомендують зберігати спокій, сховатися в безпечному місці в приміщенні та стежити за інформацією від органів влади.
Також громадян просять не наближатися до можливих уламків літальних апаратів, боєприпасів та інших невідомих предметів і одразу повідомляти про них за номером 112.
О 10:50 рух у напрямку Паланки тимчасово перекрили від перетину трас R-30 та R-31 у Штефан-Водському районі. Як повідомив Генеральний інспекторат поліції, обмеження діятиме до завершення документування та розслідування обставин інциденту.
Патрульні перенаправляють транспорт у бік Тудори. Водіїв закликали уникати цього району.
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