Возле пункта пропуска в Одесской области снаряд попал в автобус, ранен молдавский пограничник
Киев • УНН
Возле КПП "Паланка" снаряд попал в рейсовый автобус и ранил молдавского пограничника. Движение через пункт временно ограничили.
Утром 5 октября возле пограничного пункта Паланка упал снаряд, который отрикошетил от земли и попал в рейсовый автобус, стоявший возле шлагбаума. По данным Пограничной полиции, один сотрудник ведомства получил лёгкое ранение, а работу КПП «Паланка — Маяки — Удобное» приостановили. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошёл в результате российских атак на украинскую инфраструктуру.
В Пограничной полиции уточнили, что снаряд упал около 09:38. По предварительным данным, повреждены автобус и контрольная кабина. Других пострадавших нет.
Пограничная полиция и Таможенная служба Молдовы следят за ситуацией и поддерживают связь с компетентными органами Украины.
Граждан призвали избегать поездок в этот район. Если жители услышат характерный звук беспилотников или взрывы возле границы, им рекомендуют сохранять спокойствие, укрыться в безопасном месте в помещении и следить за информацией от органов власти.
Также граждан просят не приближаться к возможным обломкам летательных аппаратов, боеприпасам и другим неизвестным предметам и сразу сообщать о них по номеру 112.
В 10:50 движение в направлении Паланки временно перекрыли от пересечения трасс R-30 и R-31 в Штефан-Водском районе. Как сообщил Генеральный инспекторат полиции, ограничение будет действовать до завершения документирования и расследования обстоятельств инцидента.
Патрульные перенаправляют транспорт в сторону Тудоры. Водителей призвали избегать этого района.
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