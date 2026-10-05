Возле пункта пропуска в Одесской области снаряд попал в автобус, ранен молдавский пограничник

Утром 5 октября возле пограничного пункта Паланка упал снаряд, который отрикошетил от земли и попал в рейсовый автобус, стоявший возле шлагбаума. По данным Пограничной полиции, один сотрудник ведомства получил лёгкое ранение, а работу КПП «Паланка — Маяки — Удобное» приостановили. Об этом сообщает NewsMaker, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошёл в результате российских атак на украинскую инфраструктуру.

В Пограничной полиции уточнили, что снаряд упал около 09:38. По предварительным данным, повреждены автобус и контрольная кабина. Других пострадавших нет.

Пограничная полиция и Таможенная служба Молдовы следят за ситуацией и поддерживают связь с компетентными органами Украины.

Граждан призвали избегать поездок в этот район. Если жители услышат характерный звук беспилотников или взрывы возле границы, им рекомендуют сохранять спокойствие, укрыться в безопасном месте в помещении и следить за информацией от органов власти.

Также граждан просят не приближаться к возможным обломкам летательных аппаратов, боеприпасам и другим неизвестным предметам и сразу сообщать о них по номеру 112.

В 10:50 движение в направлении Паланки временно перекрыли от пересечения трасс R-30 и R-31 в Штефан-Водском районе. Как сообщил Генеральный инспекторат полиции, ограничение будет действовать до завершения документирования и расследования обстоятельств инцидента.

Патрульные перенаправляют транспорт в сторону Тудоры. Водителей призвали избегать этого района.

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