Молдова вручила рф ноту протеста из-за дронов и ракет в воздушном пространстве страны
Киев • УНН
Молдова вызвала российского посла из-за пролёта пяти дронов и ракет над страной. Взрывы вызвали пожары и ущерб.
Министерство иностранных дел Республики Молдова вызвало российского посла в Кишинёв и вручило ему ноту протеста. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Молдова, пишет УНН.
Детали
Причиной стали незаконные пролёты пяти беспилотников и ракет над молдавским воздушным пространством, которые впоследствии взорвались вблизи населённых пунктов в четырёх районах страны.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули серьёзность этого события, поскольку оно поставило под угрозу жизнь и безопасность граждан, а также привело к пожарам и материальному ущербу.
Министерство призывает российскую федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и не допускать повторения подобных инцидентов
В Молдове зафиксировали шесть пролётов в воздушном пространстве страны - три ракеты и два дрона "взорвались на земле"03.10.26, 13:57 • 15714 просмотров