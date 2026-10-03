Молдова вручила рф ноту протеста из-за дронов и ракет в воздушном пространстве страны

Зеленский заявил, что FP-9, способная поражать москву, должна быть готова этой осенью

Зеленский заявил, что FP-9, способная поражать москву, должна быть готова этой осенью

Зеленский заявил, что FP-9, способная поражать москву, должна быть готова этой осенью

Зеленский заявил, что FP-9, способная поражать москву, должна быть готова этой осенью