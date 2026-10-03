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Молдова вручила рф ноту протесту через дрони та ракети в повітряному просторі країни

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Молдова викликала російського посла через проліт п’яти дронів і ракет над країною. Вибухи спричинили пожежі та збитки.

Молдова вручила рф ноту протесту через дрони та ракети в повітряному просторі країни

Міністерство закордонних справ Республіки Молдова викликало російського посла до Кишинева та вручило йому ноту протесту. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Республіки Молдова, пише УНН.

Деталі

Причиною стали незаконні прольоти п'яти безпілотників та ракет над молдовським повітряним простором, які згодом вибухнули поблизу населених пунктів у чотирьох районах країни.

У дипломатичному відомстві наголосили на серйозності цієї події, оскільки вона поставила під загрозу життя та безпеку громадян, а також призвела до пожеж і матеріальних збитків.

Міністерство закликає російську федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова та не допускати повторення подібних інцидентів

- підкреслили в МЗС Молдови.

У Молдові зафіксували шість прольотів повітряним простором країни - три ракети і два дрони "вибухнули на землі"03.10.26, 13:57 • 15097 переглядiв

Ольга Розгон

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