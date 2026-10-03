Молдова вручила рф ноту протесту через дрони та ракети в повітряному просторі країни
Київ • УНН
Молдова викликала російського посла через проліт п’яти дронів і ракет над країною. Вибухи спричинили пожежі та збитки.
Міністерство закордонних справ Республіки Молдова викликало російського посла до Кишинева та вручило йому ноту протесту. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Республіки Молдова, пише УНН.
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Причиною стали незаконні прольоти п'яти безпілотників та ракет над молдовським повітряним простором, які згодом вибухнули поблизу населених пунктів у чотирьох районах країни.
У дипломатичному відомстві наголосили на серйозності цієї події, оскільки вона поставила під загрозу життя та безпеку громадян, а також призвела до пожеж і матеріальних збитків.
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У Молдові зафіксували шість прольотів повітряним простором країни - три ракети і два дрони "вибухнули на землі"03.10.26, 13:57 • 15097 переглядiв