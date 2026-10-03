У Молдові зафіксували шість прольотів повітряним простором країни - три ракети і два дрони "вибухнули на землі"

У Молдові 3 жовтня зафіксували проліт трьох ракет і двох дронів, які вибухнули на землі, і ще один проліт своїм повітряним простором, на тлі атаки рф на Україну. Про це повідомили в молдовському оборонному відомстві у суботу, пише УНН.

У контексті масованих атак російської федерації на Україну сьогодні вранці, Служба повітряних операцій Національної армії повідомляє, що після аналізу даних прольотів національним повітряним простором, ми уточнюємо, що окрім п'яти літальних апаратів - трьох ракет та двох безпілотників, які вибухнули на землі, було виявлено ще один несанкціонований політ - повідомили в армії Молдови 3 жовтня.

Як зазначається, "об'єкт увійшов у національний повітряний простір о 8:04 (...) у напрямку населеного пункту Паланка. О 8:05 він покинув повітряний простір".

"Загалом, сьогодні, 3 жовтня, системи спостереження Національної армії виявили шість несанкціонованих польотів", - ідеться у повідомленні.

Служба повітряних операцій країни, як вказано, продовжує моніторити повітряний простір Республіки Молдова у координації з компетентними органами та партнерами.

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