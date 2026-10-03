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У Молдові після вибухів знайшли фрагменти дрона

Київ • УНН

 • 730 перегляди

У чотирьох районах Молдови пролунали вибухи, знайдено фрагменти дрона та зафіксовано пожежі. Постраждалих немає.

У Молдові після вибухів знайшли фрагменти дрона

У Молдові вранці 3 жовтня пролунали вибухи і знайшли фрагменти дрона. Про це повідомили у поліції країни, пише УНН.

Деталі

"Цього ранку кілька жителів районів Каушани, Штефан-Воде, Аненій Ной та Хинчешти повідомили про вибухи за межами деяких населених пунктів", - ідеться у повідомленні.

О 07:50 за місцевим часом, як вказано, поліцію повідомили про вибух за межами міста Каушани, де спостерігався густий дим. "На місці події було знайдено фрагменти дрона", - сказано у повідомленні.

"Фрагменти дрона також було знайдено поблизу населених пунктів Дубовка та Хинчешти", - повідомили у поліції Молдови.

Як зазначається, "водночас, поблизу населеного пункту Крокмаз, район Штефан-Воде, на полі з виноградниками, поблизу сільськогосподарської бригади, стався вибух. Про жертв не повідомляється. Внаслідок інциденту сталася пожежа рослинності, пошкоджено вікна бригади".

Також у поліції Молдови показали фрагменти дрона, знайдені в районі Аненій Ной, між селами Делакеу та Пухечень; фрагменти дрона, знайдені поблизу села Крокмаз, району Штефан Воде, в зоні дії сільськогосподарської бригади; фрагменти дрона, знайдені в районі Хинчешти, на околиці села Дубовка; фрагменти дрона, знайдені в районі Аненій Ной, між селами Делакеу та Пухачени; фрагменти дрона, знайдені поблизу села Костянтинівка, району Кеушени, де після вибуху спалахнула пожежа рослинності.

На місці події працює поліція країни, яка документує випадки, обставини інцидентів ще належить встановити. Громадян закликають зберігати спокій, уникати районів, де повідомлялося про вибухи, та не торкатися та не наближатися до підозрілих предметів чи фрагментів.

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Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Вибухи
Пожежі
Молдова