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The Guardian
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Ілон Маск раптово розійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей після понад 5 років стосунків

Київ • УНН

 • 2030 перегляди

Шивон Зіліс заявила, що Маск без попередження припинив їхні стосунки після понад п’яти років разом. Пара виховує чотирьох дітей.

Ілон Маск раптово розійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей після понад 5 років стосунків

Шивон Зіліс, мати чотирьох дітей Ілона Маска, заявила, що мільярдер раптово розірвав із нею стосунки після понад 5 років разом. За її словами, це сталося "без попередження", повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Про розрив Зіліс розповіла 2 жовтня у соцмережі X. Вона опублікувала скриншот листування, яке, за її словами, свідчить, що лише за тиждень до розставання вони з Маском обмінювалися зізнаннями у коханні.

Важко перейти від закоханості до відпускання за тиждень без попередження, але іноді так буває

– написала Зіліс.

У пари четверо дітей

Зіліс заявила, що переживає "глибокий біль" через розрив, однак вдячна за роки, проведені разом із Маском.

Багато втрат, але, на щастя, ми створили чотири прекрасні маленькі любові в моєму житті

– написала вона.

У Маска та Зіліс четверо спільних дітей – 4-річні близнюки Страйдер і Азур, 2-річна Аркадія та Селдон. Зіліс працює директоркою Neuralink – компанії, співзасновником якої є Маск.

Сам Маск публічно розрив стосунків поки не коментував.

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Степан Гафтко

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