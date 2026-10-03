Ілон Маск раптово розійшовся з матір'ю чотирьох своїх дітей після понад 5 років стосунків
Київ • УНН
Шивон Зіліс заявила, що Маск без попередження припинив їхні стосунки після понад п’яти років разом. Пара виховує чотирьох дітей.
Шивон Зіліс, мати чотирьох дітей Ілона Маска, заявила, що мільярдер раптово розірвав із нею стосунки після понад 5 років разом. За її словами, це сталося "без попередження", повідомляє E! News, пише УНН.
Деталі
Про розрив Зіліс розповіла 2 жовтня у соцмережі X. Вона опублікувала скриншот листування, яке, за її словами, свідчить, що лише за тиждень до розставання вони з Маском обмінювалися зізнаннями у коханні.
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У пари четверо дітей
Зіліс заявила, що переживає "глибокий біль" через розрив, однак вдячна за роки, проведені разом із Маском.
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У Маска та Зіліс четверо спільних дітей – 4-річні близнюки Страйдер і Азур, 2-річна Аркадія та Селдон. Зіліс працює директоркою Neuralink – компанії, співзасновником якої є Маск.
Сам Маск публічно розрив стосунків поки не коментував.
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