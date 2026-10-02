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The Guardian
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Адміністрація Трампа вирішила продовжити захист для близько 101 тисячі українців у США – ЗМІ

Київ • УНН

 • 8298 перегляди

Адміністрація Трампа погодила продовження TPS для близько 101 тисячі українців у США. Термін і умови ще не оголосили.

Адміністрація Трампа вирішила продовжити захист для близько 101 тисячі українців у США – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа принципово вирішила продовжити дію статусу тимчасового захисту (TPS) для українців, повідомили два джерела, знайомі з планами Білого дому. Подробиці щодо термінів і масштабів продовження очікуються найближчими днями, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу, пише УНН.

Деталі

Рішення стосується близько 101 тисячі українців, які перебувають у США за програмою TPS. Чинний статус для України спливає 19 жовтня 2026 року.

Водночас станом на 2 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки США та Служба громадянства та імміграції США ще не опублікували офіційного повідомлення про нове продовження. Тому його точний термін та умови наразі невідомі.

Сенатори закликали продовжити TPS на 18 місяців

Раніше 31 сенатор від обох партій звернувся до адміністрації Трампа із закликом продовжити TPS для України ще на 18 місяців та провести повторне визначення України для програми, що могло б розширити коло українців, які мають право на захист.

TPS дозволяє громадянам країн, повернення до яких вважається небезпечним через війну чи інші надзвичайні обставини, тимчасово залишатися та легально працювати у США. Чинне продовження для України діє з 20 квітня 2025 року до 19 жовтня 2026 року.

Американсько-український інвестфонд уклав першу угоду у сфері "важливих мінералів" - ЗМІ02.10.26, 22:35 • 11854 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Міністерство національної безпеки США
Білий дім
Дональд Трамп
Україна