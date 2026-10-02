Администрация Трампа решила продлить защиту для около 101 тысячи украинцев в США — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа принципиально решила продлить действие статуса временной защиты (TPS) для украинцев, сообщили два источника, знакомые с планами Белого дома. Подробности относительно сроков и масштабов продления ожидаются в ближайшие дни, сообщил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу, пишет УНН.

Подробности

Решение касается около 101 тысячи украинцев, находящихся в США по программе TPS. Действующий статус для Украины истекает 19 октября 2026 года.

В то же время по состоянию на 2 октября Министерство внутренней безопасности США и Служба гражданства и иммиграции США еще не опубликовали официального уведомления о новом продлении. Поэтому его точный срок и условия пока неизвестны.

Сенаторы призвали продлить TPS на 18 месяцев

Ранее 31 сенатор от обеих партий обратился к администрации Трампа с призывом продлить TPS для Украины еще на 18 месяцев и провести повторное определение Украины для программы, что могло бы расширить круг украинцев, имеющих право на защиту.

TPS позволяет гражданам стран, возвращение в которые считается опасным из-за войны или других чрезвычайных обстоятельств, временно оставаться и легально работать в США. Действующее продление для Украины действует с 20 апреля 2025 года по 19 октября 2026 года.

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