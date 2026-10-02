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Американо-украинский инвестфонд заключил первую сделку в сфере "важнейших минералов" — СМИ

Киев • УНН

 • 6378 просмотра

Фонд восстановления Украины заключил первую сделку с BGV Group и запустил еще четыре проекта. Общая стоимость инвестиций достигла $70 млн.

Американо-украинский инвестфонд заключил первую сделку в сфере "важнейших минералов" — СМИ
Фото иллюстративное

Совместный американо-украинский инвестиционный фонд, созданный для восстановления страны, заключил свою первую сделку в сфере критически важных минералов, а также запустил четыре других новых проекта. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный представитель США, передает УНН.

Детали

Фонд, созданный в рамках соглашения о минеральных ресурсах (подписанного обеими странами в апреле прошлого года по инициативе президента США Дональда Трампа), сосредоточен на пяти стратегических секторах: от добычи полезных ископаемых и оборонной промышленности до энергетики и инфраструктуры.

Конор Коулман, руководитель инвестиционного направления в Корпорации финансирования международного развития США (DFC), отметил, что общая стоимость проектов фонда в настоящее время составляет около 70 миллионов долларов, что демонстрирует поддержку Киева со стороны Вашингтона в затяжной войне с Россией.

"Для украинского народа крайне важно, что мы инвестируем именно сейчас", — сказал Коулман в интервью, имея в виду постоянные разрушения, которым подвергается Украина накануне очередной зимы.

Первая, долгожданная сделка в сфере минеральных ресурсов предусматривает вложение около 30 миллионов долларов в "совместную инвестиционную платформу" с BGV Group — компанией, основанной Геннадием Буткевичем, миллиардером и совладельцем крупнейшей в Украине сети супермаркетов "АТБ".

По словам Коулмана, на начальном этапе деятельность сосредоточится на горнодобывающих проектах на ранних стадиях реализации по всей Украине, а именно на месторождениях редкоземельных металлов, урана, бериллия и циркония.

"Все эти ресурсы входят в список критически важных минералов США, поэтому это прекрасно согласуется с приоритетами американской администрации", — отметил Коулман.

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Два других новых проекта, о которых было объявлено в пятницу, направлены на укрепление украинских электро- и теплосетей в ответ на участившиеся российские атаки на ключевую инфраструктуру накануне зимы.

Коулман сообщил, что один из этих проектов дополнит кредит в размере почти 100 миллионов долларов, который DFC только что согласилась предоставить крупнейшей частной энергетической компании Украины — ДТЭК. Эти средства пойдут на создание новой системы аккумуляторов, способной обеспечить резервное питание примерно для 600 000 украинских домохозяйств в течение двух часов.

Проект также предусматривает "доступ к капиталу в случае возникновения повреждений". Фонд также приобретет долю в когенерационной платформе (системе комбинированного производства тепловой и электрической энергии), предназначенной для создания и эксплуатации ряда "энергетических хабов", цель которых — восстановление поврежденного электро- и теплоснабжения для домохозяйств.

Коулман также отметил, что фонд ищет дополнительный капитал для наращивания своих мощностей.

США и Украина подписали коммерческие документы, необходимые для реализации минерального соглашения - Минэкономики13.05.25, 21:15 • 11057 просмотров

Антонина Туманова

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Reuters
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