США и Украина подписали коммерческие документы, необходимые для реализации минерального соглашения - Минэкономики

$41.540.01
46.160.59
ukenru
"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?
16:08 • 35595 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 43371 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 66607 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 66686 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

13 мая, 08:36 • 140489 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 68661 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 148755 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 143359 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 89606 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 66048 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+10°
0м/с
66%
747мм
Популярные новости

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 79722 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

13 мая, 10:29 • 91496 просмотра

Зеленский ожидает сильный пакет санкций от США и ЕС, если путин откажется ехать в Турцию

14:29 • 37364 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 44541 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

16:52 • 14892 просмотра
публикации

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

16:08 • 35595 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 44675 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 140489 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 148755 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 143359 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

16:52 • 14968 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 79803 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 84104 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 85477 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 85897 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

США и Украина подписали коммерческие документы, необходимые для реализации минерального соглашения - Минэкономики

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Украинское агентство ГЧП и DFC подписали соглашения для запуска Американо-Украинского фонда восстановления. Соглашения предусматривают равноправное партнерство и управление фондом.

США и Украина подписали коммерческие документы, необходимые для реализации минерального соглашения - Минэкономики

Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Украины и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) подписали два коммерческих соглашения, необходимые для запуска Американо-Украинского фонда восстановления. Об этом сообщило Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что был подписан Договор между DFC и Агентством ГЧП о создании Фонда, а также Договор между Фондом и Генеральным партнером на управление Фондом. 

Кроме того, Украина вручила временно поверенной в делах США в Украине дипломатическую ноту, свидетельствующую о завершении внутригосударственных процедур с украинской стороны.

Отмечается, что оба соглашения коммерческого характера, но в них есть элементы, которые не могут быть публичными. 

В Министерстве экономики сообщили, что Соглашения предусматривают равноправное партнерство, где управление фондом происходит равноправно украинской и американской стороной. В руководящий совет Фонда войдут по три представителя от Украины и США.  

Украина завершила процедуры для запуска совместного с США фонда восстановления - Свириденко13.05.25, 20:42 • 948 просмотров

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, что предусматривает создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами. 

ВР поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения по полезным ископаемым. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.68
Bitcoin
$104,271.80
S&P 500
$5,895.51
Tesla
$334.88
Газ TTF
$35.74
Золото
$3,251.84
Ethereum
$2,610.44