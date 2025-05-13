США и Украина подписали коммерческие документы, необходимые для реализации минерального соглашения - Минэкономики

Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Украины и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) подписали два коммерческих соглашения, необходимые для запуска Американо-Украинского фонда восстановления. Об этом сообщило Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что был подписан Договор между DFC и Агентством ГЧП о создании Фонда, а также Договор между Фондом и Генеральным партнером на управление Фондом.

Кроме того, Украина вручила временно поверенной в делах США в Украине дипломатическую ноту, свидетельствующую о завершении внутригосударственных процедур с украинской стороны.

Отмечается, что оба соглашения коммерческого характера, но в них есть элементы, которые не могут быть публичными.

В Министерстве экономики сообщили, что Соглашения предусматривают равноправное партнерство, где управление фондом происходит равноправно украинской и американской стороной. В руководящий совет Фонда войдут по три представителя от Украины и США.

Украина завершила процедуры для запуска совместного с США фонда восстановления - Свириденко

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, что предусматривает создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.

ВР поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения по полезным ископаемым.