Украина завершила процедуры для запуска совместного с США фонда восстановления - Свириденко

Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и добавила, что передала ноту Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, передает УНН.

Можно смело сказать, что удалось выполнить задачу, которую поставил перед нашей переговорной командой Президент Владимир Зеленский, ведь имеем равноправное Соглашение, направленное на будущее. Соглашение, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование. В Соглашении нет положений о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину - сообщила Свириденко.

По ее словам, "это еще один четкий сигнал: Украина на пути к стратегическим инвестициям".

Напомним

Рада поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения по ископаемым.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающего создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.