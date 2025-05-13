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Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу для угоди по копалинам

Київ • УНН

 • 3610 перегляди

ВРУ підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по корисним копалинам. Внесок України складатиметься з половини коштів від ренти та нових ліцензій.

Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу для угоди по копалинам

Рада підтримала за основу  законопроєкт #13256 про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинам. Про це на своїй сторінці повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

"ЗА" у першому читанні проголосували - 286 депутатів ( з скороченням строком подання правок).

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;
    • видачі нових спец дозволів на користування надрами;
      • реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

        Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови

        - повідомив нардеп.

        Він також зазначив, що умовно б, якщо б така угода працювала б 5 років вже з 2019 року, то це б принесло десь 71 млн $.

        Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин12.05.25, 18:48 • 62353 перегляди

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ЕкономікаПолітика
        Ярослав Железняк
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