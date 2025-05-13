Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу для угоди по копалинам
Київ • УНН
ВРУ підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по корисним копалинам. Внесок України складатиметься з половини коштів від ренти та нових ліцензій.
Рада підтримала за основу законопроєкт #13256 про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинам. Про це на своїй сторінці повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
Деталі
"ЗА" у першому читанні проголосували - 286 депутатів ( з скороченням строком подання правок).
Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;
- видачі нових спец дозволів на користування надрами;
- реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.
Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови
Він також зазначив, що умовно б, якщо б така угода працювала б 5 років вже з 2019 року, то це б принесло десь 71 млн $.
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