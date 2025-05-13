Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс для соглашения по ископаемым

Рада поддержала за основу законопроект #13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации Соглашения по ископаемым. Об этом на своей странице сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"ЗА" в первом чтении проголосовали - 286 депутатов (с сокращением срока подачи правок).

Взнос Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу Соглашения от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) из новых лицензий;

выдачи новых спец разрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно Минэкономики) будут перечисляться в Фонд восстановления - сообщил нардеп.

Он также отметил, что условно, если бы такое соглашение работало бы 5 лет уже с 2019 года, то это принесло бы около 71 млн $.

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