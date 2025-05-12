Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающий создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №0309.

Возвращено с подписью от Президента Украины - говорится в карточке законопроекта.

Ранее УНН сообщал, что 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.

ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:

• равноправие: Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;

• сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;

• новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;

• гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";

• согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не станет преградой для обретения Украиной членства в ЕС.

В Минэкономики сообщали, что США могут вносить свою долю в Инвестиционный фонд восстановления военной помощью или средствами. Оба механизма рассматриваются американцами.

В правительстве рассчитывают, что Инвестиционный фонд восстановления по соглашению с США полноценно заработает в течение нескольких недель.

Напомним

Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезных ископаемых.

2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых.