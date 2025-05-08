$41.440.02
47.070.11
ukenru
Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине
11:49 • 3558 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:18 • 14588 просмотра

ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых

10:52 • 22079 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

Эксклюзив
08:51 • 28330 просмотра

Украинские компании могут производить до 10 миллионов БПЛА в год: названы условия

07:53 • 45310 просмотра

Минэкономики рассчитывает, что инвестфонд с США заработает в течение нескольких недель

Эксклюзив
07:22 • 44077 просмотра

Весенние заморозки в Украине: эксперты объяснили, как это повлияет на урожай плодовых деревьев и цены

8 мая, 03:10 • 48406 просмотра

8 мая: День памяти и примирения

7 мая, 19:04 • 61049 просмотра

В Ватикане черный дым: кардиналы не избрали Папу Римского с первого раза

7 мая, 18:29 • 99447 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

Эксклюзив
7 мая, 15:37 • 57243 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+12°
2.3м/с
37%
749 мм
Популярные новости

путин отказал кадырову в отставке с поста главы Чечни - ISW

8 мая, 02:39 • 49902 просмотра

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря: детали

8 мая, 03:03 • 53307 просмотра

Ископаемые сам не будет добывать: в Минэкономики объяснили, как будет работать инвестиционный фонд по соглашению с США

07:10 • 29342 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

07:43 • 60970 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

08:37 • 21259 просмотра
публикации

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

11:49 • 3562 просмотра

От почти трех лет до трех часов: необычные истории ватиканских конклавов

10:52 • 22080 просмотра

Передача имущественных комплексов Фонда госимущества: обещания миллиардов, реальность − долги и ликвидации

07:43 • 62656 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

7 мая, 18:29 • 99448 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

7 мая, 10:29 • 137405 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

09:29 • 13625 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

08:37 • 22615 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 47420 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 78555 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 127842 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых

Киев • УНН

 • 12336 просмотра

Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.

ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых

Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной, передает УНН

338 нардепов проголосовали за ратификацию соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Как указал нардеп Ярослав Железняк, по фракциям нардепы голосовали так:

  • “Слуга народа” - 210;
    • "ЕС" - 23;
      • "Батькивщина" - 22; 
        • "За жизнь" - 18;
          • "Голос" - 12;
            • "Восстановление Украины" - 12;
              • "За будущее" - 10;
                • "Доверие" - 18;
                  • Внефракционные - 13. 

                    Дополнение 

                    Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:

                    • равноправие: Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;

                    • сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;

                    • новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;

                    • гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";

                    • согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет препятствием для приобретения Украиной членства в ЕС.

                    В Минэкономики сообщали, что США могут вносить свою долю в Инвестиционный фонд восстановления военной помощью или средствами. Оба механизма рассматриваются американцами.

                    В правительстве рассчитывают, что Инвестиционный фонд восстановления по соглашению с США полноценно заработает в течение нескольких недель.

                    Напомним

                    Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезных ископаемых.

                    2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым. 

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

                    Экономикаполитика
                    Верховная Рада
                    Соединенные Штаты
                    Украина
                    Денис Шмыгаль
                    Brent
                    $62.02
                    Bitcoin
                    $99,789.60
                    S&P 500
                    $5,625.70
                    Tesla
                    $275.69
                    Газ TTF
                    $34.89
                    Золото
                    $3,347.79
                    Ethereum
                    $1,961.68