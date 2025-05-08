ВР ратифицировала соглашение Украины и США о полезных ископаемых
Киев • УНН
Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США. Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.
Верховная Рада ратифицировала соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной, передает УНН.
338 нардепов проголосовали за ратификацию соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Как указал нардеп Ярослав Железняк, по фракциям нардепы голосовали так:
- “Слуга народа” - 210;
- "ЕС" - 23;
- "Батькивщина" - 22;
- "За жизнь" - 18;
- "Голос" - 12;
- "Восстановление Украины" - 12;
- "За будущее" - 10;
- "Доверие" - 18;
- Внефракционные - 13.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в основе соглашения лежат пять ключевых принципов:
• равноправие: Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса;
• сохранение контроля: Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;
• новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает;
• гарантированные инвесторы и покупатели: Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати";
• согласованность с евроинтеграционным курсом: соглашение не будет препятствием для приобретения Украиной членства в ЕС.
В Минэкономики сообщали, что США могут вносить свою долю в Инвестиционный фонд восстановления военной помощью или средствами. Оба механизма рассматриваются американцами.
В правительстве рассчитывают, что Инвестиционный фонд восстановления по соглашению с США полноценно заработает в течение нескольких недель.
Напомним
Украина подписала соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое называют соглашением о полезных ископаемых.
2 мая Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.