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ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

Київ • УНН

 • 28613 перегляди

Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини між Україною та США. Угода передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

Верховна Рада ратифікувала угоду про корисні копалини між США та Україною, передає УНН

338 нардепів проголосували за ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Як вказав нардеп Ярослав Железняк, по фракціям нардепи голосували так:

  • “Слуга народу” - 210;
    • "ЄС" - 23;
      • "Батьківщина" - 22; 
        • "За життя" - 18;
          • "Голос" - 12;
            • "Відновлення України" - 12;
              • "За майбутнє" - 10;
                • "Довіра" - 18;
                  • Позафракційні - 13. 

                    Доповнення 

                    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:

                    • рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;

                    • збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;

                    • нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;

                    • гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";

                    • узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

                    В Мінекономіки повідомляли, що США можуть вносити свою частку до Інвестиційного фонду відбудови військовою допомогою або коштами. Обидва механізми розглядаються американцями.

                    В уряді розраховують, що Інвестиційний фонд відбудови за угодою зі США повноцінно запрацює впродовж кількох тижнів.

                    Нагадаємо

                    Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.

                    2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин. 

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

                    ЕкономікаПолітика
                    Верховна Рада
                    Сполучені Штати
                    Україна
                    Денис Шмигаль
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