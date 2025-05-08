Мінекономіки про варіанти внесків США в інвестфонд: Америка розглядає військовою допомогою або коштами

США можуть вносити свою частку до Інвестиційного фонду відбудови військовою допомогою або коштами. Обидва механізми розглядаються американцями.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Як працює механіка Фонду? Першочергова домовленість з США – це 50 на 50 у розподілі прибутків від Фонду. Внески від України – 50% від ренти та ліцензії за аукціони. На базі цього будується Фонд, він заробляє прибутки й вони розподіляються 50 на 50. США можуть вносити свою частку військовою допомогою або коштами. Обидва механізми розглядаються США. Тобто в перемовинах про ці технічні угоди йдуть дискусії про технічну реалізацію цього всього. Тому ми бачимо, що США дуже серйозно налаштовані на обидва механізми. Ми очікуємо, що обидва механізми запрацюють цього року - сказав Соболев.

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Соболев також повідомив, що Мінекономіки разом з міністерством фінансів та міністерством довкілля робили оцінку можливого прибутку від Фонду.

Ми робили з міністерством фінансів й міністерством довкілля оцінку того. Уявімо, що угода була б підписана у 2019 році, скільки б грошей прийшло в цей Фонд з ліцензій, з ренти – це десь приблизно 3 млрд грн. В такому сенсі, ми розуміємо, що для того, щоб Фонд був успішний й заробляв в тих обсягах, які цікаві Україні та США, потрібні додаткові грошові надходження від Америки. Як ми гадаємо це буде відбуватися? По-перше, вони можуть робити внески в сам Фонд. По-друге, сам партнер наш - корпорація DFC, це банк розвитку США, тобто його задача розвивати критичні, стратегічно важливі проєкти для США по всьому світу - розповів Соболев.

Тому за його словами, на кожну гривню, яку Фонд вкладає в Україну визначено, що інвестиції його можуть бути виключно в Україну. Також будуть докладатися інвестиції самої організації DFC.

Так само в угоді, яку потрібно ратифікувати прописано, що сторони, в тому числі США зацікавлені та будуть прикладати зусилля, щоб залучати додаткових інвесторів з приватного сектору, міжнародних фінансових організацій. Таким чином на кожну гривню, яку Фонд вкладає в Україну будуть додаткові кілька гривень від DFC й будуть додаткові інвестиції від інших міжнародних партнерів - розповів Соболев.

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Таким чином за словами Соболев, та сума, яка у Фонді буде мультиплікуватися в інвестиціях в Україну.

Перші 10 років є домовленість, що не розподіляються прибутки. Прибутки можуть лише реінвестуватися й після 10 років можна розподіляти прибутки. Не внески України, які йдуть від роялті, а саме прибутки. Таким чином за 10 років, ми очікуємо, що це дозволить наростити базу активів Фонду, який буде потужною структурою. Але зараз все залежить від початкового запуску, приблизні цифри я не озвучу - сказав Соболев.

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Контекст

Україна підписала угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про корисні копалини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в основі угоди лежать п’ять ключових принципів:

рівноправність: Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу;

збереження контролю: Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами;

нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає;

гарантовані інвестори та покупці: Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати";

узгодженість з євроінтеграційним курсом: угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

2 травня Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та США щодо корисних копалин.