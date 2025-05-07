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Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

Київ • УНН

 • 11734 перегляди

Завтра Рада планує ратифікувати угоду зі США про створення інвестиційного фонду. Кошти підуть на інвестиції та відновлення України, а прибутки реінвестуватимуть протягом 10 років.

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

Завтра, 8 травня, Верховна Рада планує ратифікувати історичну угоду між США та Україною. Як стало відомо раніше, нардепи мають схвалити угоду про створення спільного інвестиційного фонду. УНН дізнався за що ще голосуватимуть нардепи та в якому порядку.

Як повідомили джерела у ВР, спочатку парламентарі проголосують за проєкт Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (№13256), раніше внесений до парламенту урядом.

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Проектом пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу щодо спрямування до спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів:

·         50 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення за переліком Активів природних ресурсів із врахуванням умов їх видобутку, встановлених Угодою про фонд відбудови;

·         50 відсотків збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами за переліком Активів природних ресурсів та умов їх видачі, встановлених Угодою про фонд відбудови, та 50 відсотків коштів від продажу таких дозволів ;

·         50 відсотків коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції за переліком Активів природних ресурсів та умов їх видачі, встановлених Угодою про фонд відбудови.

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Передбачається, що кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України із вищезазначених джерел, буде спрямовано на сплату внеску до Інвестиційного фонду відбудови у формі обмеженого партнерства, створеного відповідно до Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови та Угоди про обмежене партнерство.  Водночас запропоновано доходи, отримані від Інвестиційного фонду відбудови у формі партнерства у вигляді розподілів або іншим чином, та доходи, отримані від рф або її представників як репарації за вторгнення рф в Україну зараховувати до доходів загального фонду Державного бюджету України в повному обсязі.

Після голосування за вказаний законопроєкт нардепи перейдуть до голосування за Проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Ця Угода діятиме до того моменту, поки Україна та США не погодяться на її припинення. Закріплено, що у разі надання нової військової допомоги з боку США (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання) капітальний внесок партнера вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги. Також передбачається, що в управлінні фондом жодна сторона не матиме переваги, всі рішення ухвалюватимуться спільно і наповнюватиметься фонд Україною та США 50 на 50.

З боку США це будуть грошові внески, або нова військова допомога. У перші 10 років прибутки Фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну. Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України. Доходи фонду будуть звільнені від опадаткування в обох країнах. 

В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України. Але також немає чітко визначених гарантій безпеки для України.

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Відповідно до висновків, Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України. Водночас реалізація низки положень Угоди визначатиметься механізмами, встановленими Угодою про обмежене партнерство і Угодою про створення "Генерального партнера", на які в Угоді містяться численні посилання. І без текстів цих угод проаналізувати те за що завтра голосуватимуть нардепи у повній мірі неможливо. Текстів двох згаданих угод в парламентарів наразі немає.

Угода про обмежене партнерство (про створення власне Фонду), як очікується буде підписана між американською корпорацією DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США) та українською агенцією державно-приватного партнерства. Угода встановить механізм створення, фінансування, структуру управління фондом. І підписати сторони її можуть одразу після ратифікації ВР міжурядової угоди.

Угода про створення "Генерального партнера", як очікується в рамках реалізації цієї угоди буде створено надбудову над фондом з 3 українських та 3 американських представників. Як припускають у ВР найймовірніше фактично роль Генерального партнера виконувати американська компанія. Саме вона буде відповідальною за управління фондом, відбір проєктів, можливо й розподіл доходів. 

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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