Офіційно: Рада завтра збереться на екстрене засідання, щоб ратифікувати угоду про копалини

Завтра Верховна Рада збереться на екстрене засідання, на якому, як очікується, буде ратифікована угода між Україною та США про корисні копалини. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Завтра Рада збереться на "екстрене" (насправді звичайне) засідання. Включать у порядок денний та скоротять терміни по змінам по №13256 Бюджетному Кодексу зміни під Угоду. Ратифікують №0309 Угоду

За його словами, перше питання - просто два коротких технічних голосування. По суті, перше читання тільки на наступному тижні вже буде.

Друге (Угода) хвилин 20 обговорення і голосування... Все пройде спокійно і голосів буде більше ніж 280