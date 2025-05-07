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Офіційно: Рада завтра збереться на екстрене засідання, щоб ратифікувати угоду про копалини

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Завтра Верховна Рада збереться для ратифікації угоди між Україною та США про корисні копалини. Угода передбачає створення спільного фонду для інвестицій в гірничодобувну галузь.

Офіційно: Рада завтра збереться на екстрене засідання, щоб ратифікувати угоду про копалини

Завтра Верховна Рада збереться на екстрене засідання, на якому, як очікується, буде ратифікована угода між Україною та США про корисні копалини. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Завтра Рада збереться на "екстрене" (насправді звичайне) засідання. Включать у порядок денний та скоротять терміни по змінам по №13256 Бюджетному Кодексу зміни під Угоду. Ратифікують №0309 Угоду 

- повідомив нардеп.

За його словами, перше питання - просто два коротких технічних голосування. По суті, перше читання тільки на наступному тижні вже буде.

Друге (Угода) хвилин 20 обговорення і голосування... Все пройде спокійно і голосів буде більше ніж 280 

- резюмував Железняк.

Додамо

Проєкт угоди, який передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами України було завершено. У її межах США та Україна прагнутимуть створити умови для збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та суміжні технології в Україні.

Згідно із документом угода "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокового відновлення та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії".

Економічний комітет ВР також рекомендував підтримати угоду України та США про копалини07.05.25, 17:53 • 6420 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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