Офіційно: Рада завтра збереться на екстрене засідання, щоб ратифікувати угоду про копалини
Київ • УНН
Завтра Верховна Рада збереться для ратифікації угоди між Україною та США про корисні копалини. Угода передбачає створення спільного фонду для інвестицій в гірничодобувну галузь.
Завтра Верховна Рада збереться на екстрене засідання, на якому, як очікується, буде ратифікована угода між Україною та США про корисні копалини. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Завтра Рада збереться на "екстрене" (насправді звичайне) засідання. Включать у порядок денний та скоротять терміни по змінам по №13256 Бюджетному Кодексу зміни під Угоду. Ратифікують №0309 Угоду
За його словами, перше питання - просто два коротких технічних голосування. По суті, перше читання тільки на наступному тижні вже буде.
Друге (Угода) хвилин 20 обговорення і голосування... Все пройде спокійно і голосів буде більше ніж 280
Додамо
Проєкт угоди, який передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами України було завершено. У її межах США та Україна прагнутимуть створити умови для збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та суміжні технології в Україні.
Згідно із документом угода "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокового відновлення та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії".
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