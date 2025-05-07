Официально: Рада завтра соберется на экстренное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о полезных ископаемых
Киев • УНН
Завтра Верховная Рада соберется для ратификации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Соглашение предусматривает создание совместного фонда для инвестиций в горнодобывающую отрасль.
Завтра Верховная Рада соберется на экстренное заседание, на котором, как ожидается, будет ратифицировано соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Завтра Рада соберется на "экстренное" (на самом деле обычное) заседание. Включат в повестку дня и сократят сроки по изменениям по №13256 Бюджетному Кодексу изменения под Соглашение. Ратифицируют №0309 Соглашение
По его словам, первый вопрос - просто два коротких технических голосования. По сути, первое чтение только на следующей неделе уже будет.
Второе (Соглашение) минут 20 обсуждения и голосования... Все пройдет спокойно и голосов будет больше чем 280
Добавим
Проект соглашения, предусматривающий создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, был завершен. В его рамках США и Украина будут стремиться создать условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине.
Согласно документу, соглашение "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением россии".
Экономический комитет ВР также рекомендовал поддержать соглашение Украины и США о полезных ископаемых 07.05.25, 17:53 • 6320 просмотров