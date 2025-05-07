Официально: Рада завтра соберется на экстренное заседание, чтобы ратифицировать соглашение о полезных ископаемых

Завтра Верховная Рада соберется на экстренное заседание, на котором, как ожидается, будет ратифицировано соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Завтра Рада соберется на "экстренное" (на самом деле обычное) заседание. Включат в повестку дня и сократят сроки по изменениям по №13256 Бюджетному Кодексу изменения под Соглашение. Ратифицируют №0309 Соглашение

По его словам, первый вопрос - просто два коротких технических голосования. По сути, первое чтение только на следующей неделе уже будет.

Второе (Соглашение) минут 20 обсуждения и голосования... Все пройдет спокойно и голосов будет больше чем 280