Экономический комитет ВР также рекомендовал поддержать соглашение Украины и США о полезных ископаемых
Киев • УНН
Комитет по вопросам экономической политики утвердил соглашение между Украиной и США о недрах. Ратификация соглашения, предусматривающего создание совместного инвестиционного фонда, состоится уже завтра.
Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами уже утвердил Комитет по вопросам экономической политики. Завтра состоится его ратификация. Об этом сообщила народный депутат, председатель парламентской комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко, передает УНН.
Только что наш Комитет по вопросам экономической политики утвердил соглашение о недрах между Украиной и США до голосования. Комитет рекомендовал поддержать соглашение. Его ратификация состоится уже завтра
Добавим
Проект соглашения, предусматривающий создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, был завершен. В ее рамках США и Украина будут стремиться создать условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине.
Согласно документу, соглашение "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением россии".
Комитет ВР изменил решение по соглашению с США об ископаемых: о чем речь07.05.25, 10:28 • 10203 просмотра