Україна готова підписати ресурсну угоду з США вже в середу - Bloomberg

Україна готова підписати угоду про природні ресурси зі США, з посиланням на людину, знайому з ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Проект угоди, який передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проектами України, "було завершено і може бути підписано вже в середу", сказала людина, говорячи на умовах анонімності, оскільки переговори є приватними. Міністр економіки України Юлія Свириденко прямує до Вашингтона для підписання, повідомили вони.

У межах угоди США і Україна прагнутимуть створити умови для "збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та суміжні технології в Україні", згідно з проектом документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. Вашингтон також визнає наміри Києва щодо угоди уникнути будь-якого конфлікту з його планами щодо вступу до Європейського Союзу, що довго вважалося червоною лінією для України на переговорах, пише видання.

В іншому прориві США погодилися, що "тільки майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, зараховуватиметься в рахунок їхнього внеску до фонду", згідно з документом, на який посилається видання. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у неділю, що Вашингтон відмовився від своєї наполегливості щодо включення до угоди десятків мільярдів доларів допомоги, наданої з початку вторгнення росії.

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Підписання може відбутися на тлі зростаючого розчарування президента США Дональда Трампа затримками у встановленні припинення вогню у війні, яка триває вже четвертий рік. Він поставив під сумнів, чи готовий російський диктатор володимир путін досягти прогресу в реалізації мирного плану, який Трамп прагнув реалізувати протягом перших 100 днів своєї нової адміністрації. Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт повторила у вівторок, що Трамп засмучується через труднощі, пов'язані з тим, щоб змусити Україну та росію погодитися на мирну угоду, але "він як і раніше оптимістичний і вважає, що ми зможемо це зробити". При цьому Трамп "впевнений", що угода з Україною щодо критично важливих корисних копалин буде підписана, заявив Білий дім у вівторок.

Угода "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокового відновлення та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії", згідно з документом.

Дві інші технічні угоди, які визначать, як працюватиме спільний фонд, ще не погоджено, сказало джерело.

Доповнення

Раніше у квітні американські та українські чиновники підписали меморандум про наміри і продовжили обговорювати технічні деталі угоди, яка надасть США право першої претензії на прибуток, переведений до спеціального інвестиційного фонду реконструкції, який контролюватиме Вашингтон.

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Попередня спроба укласти угоду провалилася на початку цього року після того, як Президент України Володимир Зеленський зіткнувся з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Зеленський зустрівся віч-на-віч з президентом США у Ватикані в суботу перед похороном Папи Франциска.