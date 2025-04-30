Україна готова підписати ресурсну угоду з США вже в середу - Bloomberg

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну
Ексклюзив
09:29 • 21787 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

08:44 • 50925 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
08:43 • 90005 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
06:47 • 56702 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 198443 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 155481 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 112400 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 134812 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 107274 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

29 квітня, 10:23 • 89810 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
4.3м/с
28%
752 мм
Популярнi новини

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

30 квітня, 04:52 • 62194 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

30 квітня, 05:35 • 62358 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 79733 перегляди

Келлог: США та Україна узгодили 22 дії для подальших домовленостей щодо війни

08:04 • 36798 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

08:15 • 36411 перегляди
Публікації

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

10:55 • 15294 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

08:43 • 90020 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 80687 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 125672 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив

29 квітня, 15:28 • 198458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

09:14 • 17945 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

08:15 • 37124 перегляди

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 84036 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 99703 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 96046 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

Україна готова підписати ресурсну угоду з США вже в середу - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2846 перегляди

Україна готова підписати угоду про природні ресурси зі США. Проєкт передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами України.

Україна готова підписати ресурсну угоду з США вже в середу - Bloomberg

Україна готова підписати угоду про природні ресурси зі США, з посиланням на людину, знайому з ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Проект угоди, який передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проектами України, "було завершено і може бути підписано вже в середу", сказала людина, говорячи на умовах анонімності, оскільки переговори є приватними. Міністр економіки України Юлія Свириденко прямує до Вашингтона для підписання, повідомили вони.

У межах угоди США і Україна прагнутимуть створити умови для "збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та суміжні технології в Україні", згідно з проектом документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. Вашингтон також визнає наміри Києва щодо угоди уникнути будь-якого конфлікту з його планами щодо вступу до Європейського Союзу, що довго вважалося червоною лінією для України на переговорах, пише видання.

В іншому прориві США погодилися, що "тільки майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, зараховуватиметься в рахунок їхнього внеску до фонду", згідно з документом, на який посилається видання. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у неділю, що Вашингтон відмовився від своєї наполегливості щодо включення до угоди десятків мільярдів доларів допомоги, наданої з початку вторгнення росії.

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля27.04.25, 22:17 • 66454 перегляди

Підписання може відбутися на тлі зростаючого розчарування президента США Дональда Трампа затримками у встановленні припинення вогню у війні, яка триває вже четвертий рік. Він поставив під сумнів, чи готовий російський диктатор володимир путін досягти прогресу в реалізації мирного плану, який Трамп прагнув реалізувати протягом перших 100 днів своєї нової адміністрації. Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт повторила у вівторок, що Трамп засмучується через труднощі, пов'язані з тим, щоб змусити Україну та росію погодитися на мирну угоду, але "він як і раніше оптимістичний і вважає, що ми зможемо це зробити". При цьому Трамп "впевнений", що угода з Україною щодо критично важливих корисних копалин буде підписана, заявив Білий дім у вівторок.

Угода "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокового відновлення та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії", згідно з документом.

Дві інші технічні угоди, які визначать, як працюватиме спільний фонд, ще не погоджено, сказало джерело.

Доповнення

Раніше у квітні американські та українські чиновники підписали меморандум про наміри і продовжили обговорювати технічні деталі угоди, яка надасть США право першої претензії на прибуток, переведений до спеціального інвестиційного фонду реконструкції, який контролюватиме Вашингтон.

Робота над угодою з США не може суперечити інтеграції України до ЄС: уряд оприлюднив деталі меморандуму18.04.25, 10:26 • 3919 переглядiв

Попередня спроба укласти угоду провалилася на початку цього року після того, як Президент України Володимир Зеленський зіткнувся з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Зеленський зустрівся віч-на-віч з президентом США у Ватикані в суботу перед похороном Папи Франциска.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Юлія Свириденко
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Україна
Brent
$62.82
Bitcoin
$94,948.60
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.80
Золото
$3,281.56
Ethereum
$1,807.84