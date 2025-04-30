Украина готова подписать ресурсное соглашение с США уже в среду - Bloomberg

Украина готова подписать соглашение о природных ресурсах с США, со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Проект соглашения, который предусматривает создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, "был завершен и может быть подписан уже в среду", сказал человек, говоря на условиях анонимности, поскольку переговоры являются частными. Министр экономики Украины Юлия Свириденко направляется в Вашингтон для подписания, сообщили они.

В рамках соглашения США и Украина будут стремиться создать условия для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине", согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Вашингтон также признает намерения Киева относительно соглашения избежать какого-либо конфликта с его планами по вступлению в Европейский Союз, что долго считалось красной линией для Украины на переговорах, пишет издание.

В другом прорыве США согласились, что "только будущая военная помощь, которую они могут предоставить Украине после подписания соглашения, будет засчитываться в счет их взноса в фонд", согласно документу, на который ссылается издание. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в воскресенье, что Вашингтон отказался от своей настойчивости относительно включения в соглашение десятков миллиардов долларов помощи, предоставленной с начала вторжения россии.

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Подписание может состояться на фоне растущего разочарования президента США Дональда Трампа задержками в установлении прекращения огня в войне, которая длится уже четвертый год. Он поставил под сомнение, готов ли российский диктатор владимир путин достичь прогресса в реализации мирного плана, который Трамп стремился реализовать в течение первых 100 дней своей новой администрации. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт повторила во вторник, что Трамп расстраивается из-за трудностей, связанных с тем, чтобы заставить Украину и россию согласиться на мирное соглашение, но "он по-прежнему оптимистичен и считает, что мы сможем это сделать". При этом Трамп "уверен", что соглашение с Украиной относительно критически важных полезных ископаемых будет подписано, заявил Белый дом во вторник.

Соглашение "укрепляет стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением россии", согласно документу.

Два других технических соглашения, которые определят, как будет работать совместный фонд, еще не согласованы, сказал источник.

Дополнение

Ранее в апреле американские и украинские чиновники подписали меморандум о намерениях и продолжили обсуждать технические детали соглашения, которое предоставит США право первой претензии на прибыль, переведенную в специальный инвестиционный фонд реконструкции, который будет контролировать Вашингтон.

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Предыдущая попытка заключить соглашение провалилась в начале этого года после того, как Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом в Овальном кабинете. Зеленский встретился тет-а-тет с президентом США в Ватикане в субботу перед похоронами Папы Франциска.