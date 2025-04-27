Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Киев договорился о том, что помощь США, предоставленная Вашингтоном до подписания соглашения о недрах, в ней не будет засчитана. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Детали

По его словам, он провел важную встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение о ископаемых.

У нас хороший прогресс. Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Она должна обязательно быть ратифицирована парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания - рассказал глава украинского правительства.

Он также отметил, что Украина уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые будут использованы для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления.

Но наша цель - полная конфискация. Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в россии - уточнил Шмыгаль.

Он добавил, что санкции против россии остаются важным инструментом давления, ведь "агрессор постоянно пытается их ослабить".

Напомним

Соглашение по редкоземельным ископаемым с Украиной будет заключено. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Волц. По его словам, участники переговоров "настойчиво работали в течение выходных", и президент США Дональд Трамп " полон решимости это сделать".

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых