Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля
Киев • УНН
Помощь США до подписания соглашения о недрах не будет засчитана. Украина имеет 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов.
Киев договорился о том, что помощь США, предоставленная Вашингтоном до подписания соглашения о недрах, в ней не будет засчитана. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.
Детали
По его словам, он провел важную встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение о ископаемых.
У нас хороший прогресс. Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Она должна обязательно быть ратифицирована парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания
Он также отметил, что Украина уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые будут использованы для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления.
Но наша цель - полная конфискация. Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в россии
Он добавил, что санкции против россии остаются важным инструментом давления, ведь "агрессор постоянно пытается их ослабить".
Напомним
Соглашение по редкоземельным ископаемым с Украиной будет заключено. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Волц. По его словам, участники переговоров "настойчиво работали в течение выходных", и президент США Дональд Трамп " полон решимости это сделать".
Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых25.04.25, 22:10 • 50993 просмотра