Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК
Эксклюзив
16:20 • 6492 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 28194 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 76742 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 73656 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 55529 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 116986 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 62985 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 50998 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 50781 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 54270 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+6°
1м/с
50%
760 мм
Популярные новости

Первые 100 дней Трампа – торговые соглашения, санкции и споры: администрация готовит отчет

27 апреля, 10:30 • 4598 просмотра

Дуда о встрече Зеленского и Трампа: самое главное - это интересы Польши и поляков

27 апреля, 10:41 • 12558 просмотра

Обсуждение урегулирования войны рф против Украины: в кремле увидели "общие позиции" в словах Трампа

27 апреля, 11:32 • 4108 просмотра

Британская разведка объяснила, почему рф продолжит вербовку иностранцев для войны

27 апреля, 12:44 • 4962 просмотра

НБУ продал за неделю более 600 млн долларов: детали

27 апреля, 13:41 • 5372 просмотра
публикации

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 116986 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 98055 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 127263 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 177642 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 336902 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Рим

Франция

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 76742 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 37354 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 73236 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 64442 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 68260 просмотра
Актуальное

Facebook

Нью-Йорк Таймс

Шахед-136

Signal

КАБ-250

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Помощь США до подписания соглашения о недрах не будет засчитана. Украина имеет 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов.

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Киев договорился о том, что помощь США, предоставленная Вашингтоном до подписания соглашения о недрах, в ней не будет засчитана. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Детали

По его словам, он провел важную встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение о ископаемых.

У нас хороший прогресс. Главное - четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Она должна обязательно быть ратифицирована парламентом. Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания

- рассказал глава украинского правительства.

Он также отметил, что Украина уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов от замороженных российских активов, которые будут использованы для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления.

Но наша цель - полная конфискация. Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в россии

- уточнил Шмыгаль.

Он добавил, что санкции против россии остаются важным инструментом давления, ведь "агрессор постоянно пытается их ослабить".

Напомним

Соглашение по редкоземельным ископаемым с Украиной будет заключено. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Волц. По его словам, участники переговоров "настойчиво работали в течение выходных", и президент США Дональд Трамп " полон решимости это сделать".

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых25.04.25, 22:10 • 50993 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Соединенные Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Киев
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,435.40
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,804.41