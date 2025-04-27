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Угода з Україною щодо копалин буде укладена - радник президента США Волц

Київ • УНН

 • 458 перегляди

За словами радника президента США, угода з Україною щодо рідкісноземельних копалин буде укладена найближчим часом. Також раніше повідомлялось про підписання меморандуму.

Угода з Україною щодо копалин буде укладена - радник президента США Волц

Угода щодо рідкісноземельних копалин з Україною буде укладена. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Майк Волц в ефірі Fox News, передає УНН.

 Деталі

Угода з Україною (щодо рідкісноземельних копалин – ред.) буде укладена. Учасники переговорів наполегливо працювали протягом вихідних…Президент сповнений рішучості це зробити

- заявив Волц.

Доповнення

24 квітня міністр фінансів США заявляв, що угода про економічне партнерство з Україною має бути підписана якнайшвидше. Про це він сказав після зустрічі з главою українського уряду Денисом Шмигалем та міністром фінансів України Сергієм Марченком.

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна на чолі з Президентом Володимиром Зеленським не підписала фінальні документи угоди про рідкісноземельні ресурси, проте він сподівається, що вона буде підписана негайно.

Україна та Сполучені Штати Америки підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини. Цей документ засвідчує конструктивну роботу української та американської команд.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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