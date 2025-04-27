Соглашение с Украиной по ископаемым будет заключено – советник президента США Волц

Соглашение по редкоземельным ископаемым с Украиной будет заключено. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Волц в эфире Fox News, передает УНН.

Детали

Соглашение с Украиной (по редкоземельным ископаемым – ред.) будет заключено. Участники переговоров упорно работали в течение выходных…Президент полон решимости это сделать - заявил Волц.

Дополнение

24 апреля министр финансов США заявлял, что соглашение об экономическом партнерстве с Украиной должно быть подписано как можно скорее. Об этом он сказал после встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и министром финансов Украины Сергеем Марченко.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во главе с Президентом Владимиром Зеленским не подписала финальные документы соглашения о редкоземельных ресурсах, однако он надеется, что оно будет подписано немедленно.

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Этот документ удостоверяет конструктивную работу украинской и американской команд.