Україна та США підписали Меморандум щодо угоди про мінерали - Свириденко

Україна та Сполучені Штати Америки підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини. Цей документ засвідчує коструктивну роботу української та американської команд. Про це 17 квітня повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає УНН.

Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам - йдеться у дописі.

За словами Свириденко також готується створення Фонду інвестицій у відбудову України.

Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом - написала міністр економіки України.

"Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну", - додала політик.

Попереду — фіналізація тексту Угоди та її підписання. А далі — ратифікація парламентами - зазначила Свириденко.

Вона подякувала технічним командам – український та американській – за професійну, конструктивну та швидку роботу.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що Україна і США можуть підписати меморандум про наміри щодо угоди про корисні копалини вже 17 квітня. Документ підпишуть онлайн, поки юристи працюють над угодою.

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга - Трамп