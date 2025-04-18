Україна та США підписали Меморандум щодо угоди про мінерали - Свириденко
Київ • УНН
Україна та США підписали меморандум про угоду щодо корисних копалин, що засвідчує спільну роботу команд. Також триває підготовка до створення Фонду інвестицій у відбудову України.
Україна та Сполучені Штати Америки підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини. Цей документ засвідчує коструктивну роботу української та американської команд. Про це 17 квітня повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передає УНН.
Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам
За словами Свириденко також готується створення Фонду інвестицій у відбудову України.
Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом
"Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну", - додала політик.
Попереду — фіналізація тексту Угоди та її підписання. А далі — ратифікація парламентами
Вона подякувала технічним командам – український та американській – за професійну, конструктивну та швидку роботу.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив, що Україна і США можуть підписати меморандум про наміри щодо угоди про корисні копалини вже 17 квітня. Документ підпишуть онлайн, поки юристи працюють над угодою.
Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга - Трамп 17.04.25, 20:13 • 3000 переглядiв